「こう物価が高いと…」はどう英語に訳す？ 【北村一真　月曜日の「英借文」】#5

北村一真さんによる英作文トレーニング! #5

英語学習者から大きな支持を得ている英語学者、北村一真さん。英文読解についての著作の多い北村さんですが、自身の英語力の基礎は、英作文によってつくられたと言います。



真の英会話力を効率的に身につけるには、「英借文」というコンセプトで英作文のトレーニングをするのがいちばん。数々の英語学習者を「上級」に導いてきた北村一真さんの指導で、毎週英借文のトレーニングをしてみましょう!





「英借文」のコンセプトについては第0回をお読みください。

トレーニング開始!

まずは【例題】の和文英訳問題に独力で挑戦してみて下さい。この時点では瞬時に訳す必要はなく、少し時間をかけても大丈夫です。ひとまず英文ができたら、[解答・解説]に進んで、ポイントとなる表現を確認しましょう。解説を一通り理解したら、【練習問題】に取り組んでみましょう。

【例題】以下の和文を英語に訳しましょう。



こう物価が高いと、どうしても一番安いものになってしまう。

[解答・解説]



With prices this/so high, you’ve got to go for the cheapest.



When prices are this/so high, you can’t help but choose the cheapest option.



[語句]



「物価」:prices 複数形にすることでものの値段一般を表現できます。

今の状況下でよく使いそうなフレーズ「こう物価が高いと」がポイントです。解答の2つ目の例のように、when prices are so high「物価がこのように高い時には」と表現することもできますが、withを用いたwith prices this highという定型句を覚えておくと便利です。「一番安いものになる」は要するに「一番安い選択肢を選ぶ」ということなので、choose the cheapest optionとすることができます。一方、go for the cheapest (option)という少しカジュアルな表現も使えるようにしておくとよいかもしれません。なお、「どうしても…しまう」のところはhave got to…を使うと「…せざるを得ない、…する以外の選択肢がない」というニュアンス、can’t help but…の形を使うと「思わず…してしまう、つい…してしまう」のニュアンスが出ます。

【練習問題】



1. これだけ出生率が低いと、この国の先行きは不透明だ。



2. 外食となると、私はいつも和食ですね。

[語句]



「出生率」:birth rate



「先行き」:「将来」のことなので、futureでOK。



「不透明な」:uncertain, unclear



「外食する」:eat out

[解答]



1.

With the birth rate this low, the future of this country is uncertain.



With fewer babies being born, the future of this country is unclear.



ポイント:「これだけ出生率が低いと」の部分はwith prices this highを応用して、with the birth rate this lowとするか、「生まれる赤ちゃんが少なくなる状況で」と考えて、with fewer babies being bornとします。こちらもカタマリで使用される定型表現です。



2.

When it comes to eating out, I always go for Japanese food.



When I eat out, I always choose Japanese food.



ポイント:「…となると」はwhen it comes to …という典型的な表現が使えます。上で確認したgo forはalwaysとよく一緒に用いられ、「常に…を選ぶ、決まって…にする」という意味になるパターンがよく見られます。また、usually go for…「ほとんどの場合…にする」、never go for…「…を選ぶことがない」といったコロケーションも意識しておくと有益でしょう。

プロフィール

北村一真(きたむら・かずま)

1982年生れ。2010年慶應義塾大学大学院後期博士課程単位取得満期退学。学部生、大学院生時代に関西の大学受験塾、隆盛ゼミナールで難関大学受験対策の英語講座を担当。滋賀大学、順天堂大学の非常勤講師を経て、09年杏林大学外国語学部助教、15年より同大学准教授。著書『英文解体新書』『英文解体新書2』(ともに研究社)、『英語の読み方』『英語の読み方 リスニング篇』(ともに中公新書)、『英文読解を極める』(NHK出版新書)、『文法知識と読解力を高める上級英文解釈クイズ60』(左右社)。共著『上級英単語 LOGOPHILIA』(アスク)など。

