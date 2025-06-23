HEY-SMITH、全国ツアー対バンにOwL、THE CHERRY COKE$ら出演決定
HEY-SMITHの全国ツアー「WELCOME ”TWO” CAFFEINE BOMB TOUR」と「HAZIMAZA EXTRA SHOW」の対バンが発表された。
「WELCOME ”TWO” CAFFEINE BOMB TOUR」は、9月17日KT Zepp Yokohamaを皮切りに、10 月10日柏PALOOZAまで10公演で開催。対バンには、ツアータイトル「WELCOME TO "CAFFEINE BOMB” TOUR」の名の通り、CAFFEINE BOMBに新たに所属となったOwL・THE CHERRY COKE$、そして現在サポートトロンボーンとして参加している”UME”が所属するバンド・Kill Lincoln（U.S）の参戦が決定。
さらに、10月21日にZepp Hanedaにて開催するHEY-SMITH主催の「HAZIKETEMAZARE FESTIVAL 2025」の前哨戦とも言える「HAZIMAZA EXTRA SHOW」には、2024年にUSツアーで交流を深めたBallyhoo!（U.S）・Mad Caddies（U.S）の出演が決定した。
どちらもチケットオフィシャル2次先行もスタートしている。
＜ライブ情報＞
WELCOME ”TWO” CAFFEINE BOMB TOUR
9月17日（水）KT Zepp Yokohama
OPEN17:30/START18:30
w/OwL
9月24日（水）福岡BEAT STATION
OPEN17:30/START18:30
w/OwL
9月26日（金）高松オリーブホール
OPEN17:30/START18:30
w/OwL
9月27日（土）広島LIVE VANQUISH
OPEN17:30/START18:30
w/OwL
9月29日（月）名古屋DIAMOND HALL
OPEN17:30/START18:30
w/THE CHERRY COKE$
10月1日（水）京都MUSE
OPEN18:00/START18:30
w/THE CHERRY COKE$
10月2日（木）岐阜club-G
OPEN17:30/START18:30
w/THE CHERRY COKE$
10月7日（火）仙台MACANA
OPEN18:00/START18:30
w/Kill Lincoln（U.S）
10月9日（木）水戸LIGHT HOUSE
OPEN18:00/START18:30
w/Kill Lincoln（U.S）
10月10日（金）柏PALOOZA
OPEN17:30/START18:30
w/Kill Lincoln（U.S）
チケット（全公演共通）：前売4,600円（全自由・ドリンク代別）
オフィシャル2次先行・6/29（日）まで：https://eplus.jp/heysmith/
特設サイト：https://hey-smith.com/wtcbtour/
HAZIMAZA EXTRA SHOW
10月21日（火）Zepp Haneda
OPEN17:30/START18:30
w/Ballyhoo!（U.S）、Mad Caddies（U.S）
チケット：前売5,000円（1Fスタンディング/2F指定席・ドリンク代別）
オフィシャル2次先行・6/29（日）まで：https://eplus.jp/heysmith/
HEY-SMITH Presents OSAKA HAZIKETEMAZARE FESTIVAL 2025
2025年10月25日（土）・26日（日）大阪・泉大津フェニックス
時間：OPEN9:00 / START10:30
出演：
10月25日（土）
HEY-SMITH（両日出演）
Ballyhoo!（U.S） / coldrain / ELLEGARDEN / ENTH / HERO COMPLEX / Ken Yokoyama / KOTORI / Saucy Dog / SHADOWS / SIX LOUNGE / キュウソネコカミ / ハルカミライ
10月26日（日）
HEY-SMITH（両日出演）
Crossfaith / dustbox / GOOD4NOTHING / KUZIRA / Mad Caddies（U.S） / SHANK / SiM / THE ORAL CIGARETTES / Wienners / ヤバイTシャツ屋さん / 04 Limited Sazabys / 10-FEET
[MC]:R藤本（両日出演）
[Performance]:team GOOD SKATES（両日出演）
チケット：各1日券:\9,600 / 2日通し 券:\18,000
https://eplus.jp/ohmf2025/
HAZIKETEMAZARE FESTIVAL 2025 特設サイト：https://haziketemazare.com/2025/
オフィシャルHP https://hey-smith.com
「WELCOME ”TWO” CAFFEINE BOMB TOUR」は、9月17日KT Zepp Yokohamaを皮切りに、10 月10日柏PALOOZAまで10公演で開催。対バンには、ツアータイトル「WELCOME TO "CAFFEINE BOMB” TOUR」の名の通り、CAFFEINE BOMBに新たに所属となったOwL・THE CHERRY COKE$、そして現在サポートトロンボーンとして参加している”UME”が所属するバンド・Kill Lincoln（U.S）の参戦が決定。
どちらもチケットオフィシャル2次先行もスタートしている。
＜ライブ情報＞
WELCOME ”TWO” CAFFEINE BOMB TOUR
9月17日（水）KT Zepp Yokohama
OPEN17:30/START18:30
w/OwL
9月24日（水）福岡BEAT STATION
OPEN17:30/START18:30
w/OwL
9月26日（金）高松オリーブホール
OPEN17:30/START18:30
w/OwL
9月27日（土）広島LIVE VANQUISH
OPEN17:30/START18:30
w/OwL
9月29日（月）名古屋DIAMOND HALL
OPEN17:30/START18:30
w/THE CHERRY COKE$
10月1日（水）京都MUSE
OPEN18:00/START18:30
w/THE CHERRY COKE$
10月2日（木）岐阜club-G
OPEN17:30/START18:30
w/THE CHERRY COKE$
10月7日（火）仙台MACANA
OPEN18:00/START18:30
w/Kill Lincoln（U.S）
10月9日（木）水戸LIGHT HOUSE
OPEN18:00/START18:30
w/Kill Lincoln（U.S）
10月10日（金）柏PALOOZA
OPEN17:30/START18:30
w/Kill Lincoln（U.S）
チケット（全公演共通）：前売4,600円（全自由・ドリンク代別）
オフィシャル2次先行・6/29（日）まで：https://eplus.jp/heysmith/
特設サイト：https://hey-smith.com/wtcbtour/
HAZIMAZA EXTRA SHOW
10月21日（火）Zepp Haneda
OPEN17:30/START18:30
w/Ballyhoo!（U.S）、Mad Caddies（U.S）
チケット：前売5,000円（1Fスタンディング/2F指定席・ドリンク代別）
オフィシャル2次先行・6/29（日）まで：https://eplus.jp/heysmith/
HEY-SMITH Presents OSAKA HAZIKETEMAZARE FESTIVAL 2025
2025年10月25日（土）・26日（日）大阪・泉大津フェニックス
時間：OPEN9:00 / START10:30
出演：
10月25日（土）
HEY-SMITH（両日出演）
Ballyhoo!（U.S） / coldrain / ELLEGARDEN / ENTH / HERO COMPLEX / Ken Yokoyama / KOTORI / Saucy Dog / SHADOWS / SIX LOUNGE / キュウソネコカミ / ハルカミライ
10月26日（日）
HEY-SMITH（両日出演）
Crossfaith / dustbox / GOOD4NOTHING / KUZIRA / Mad Caddies（U.S） / SHANK / SiM / THE ORAL CIGARETTES / Wienners / ヤバイTシャツ屋さん / 04 Limited Sazabys / 10-FEET
[MC]:R藤本（両日出演）
[Performance]:team GOOD SKATES（両日出演）
チケット：各1日券:\9,600 / 2日通し 券:\18,000
https://eplus.jp/ohmf2025/
HAZIKETEMAZARE FESTIVAL 2025 特設サイト：https://haziketemazare.com/2025/
オフィシャルHP https://hey-smith.com