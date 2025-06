Snow Manのラウールが自身のInstagramにて、モデルとしてミラノでの初ランウェイを終えたことを報告した。

写真:ラウールのモデルとしての主な実績

■モデルとして挑戦を続けるラウールが単身ミラノへ

Snow Manとしてのグループ活動のいっぽうで、モデル事務所『MODELS MILANO』と契約し、海外でのモデル活動を精力的に行っているラウール。

今回はイタリア・ミラノにて開催された、ミラノ・ファッションウィーク(MFW)にて、『サウル・ナッシュ(Saul Nash)』2026年春夏コレクションショーに登場。

モデルとしてランウェイを歩く凛々しい姿にはじまり、バックヤードにて鏡を使っての自撮りショット、ステージ袖だろうか驚いたような表情を見せていたり、自身のモデル資料など計5点の写真を投稿するとともに、「I walked on the runway for the first time since I came to Milan! Thanks for everything.(翻訳:ミラノに来て初めてランウェイを歩きました! すべてに感謝します)」とメッセージを綴った。

さらに、ランウェイを歩く姿やショー終わりで受けたメディアからのインタビュー動画をストーリーズにて披露している。

▼ラウールのストーリーズを見る

https://www.instagram.com/stories/raul_official_sn/

■写真:ラウール「とにかく楽しかったです。素敵なショーでした」

■ストーリーズでは実際にランウェイを歩く姿も!

なお、ブランド公式Instagramではストーリーズにてショーの様子を公開。そのなかにはモデルとして凛々しい姿を披露するラウールの姿を見ることができる。

▼Saul Nashのストーリーズを見る

https://www.instagram.com/stories/saul.nash/

また、ミラノ・ファッションウィーク公式Instagramのストーリーズでもラウールの活躍をチェックすることができる。

▼ミラノ・ファッションウィークのストーリーズを見る

https://www.instagram.com/stories/milanfashionweek/

■写真:ラウールのモデルとしての主な実績