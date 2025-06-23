ÅÏÊÕËþÎ¤Æà¡¢É×¡¦Ì¾ÁÒ½á¤È·ëº§20¼þÇ¯¡¡É×ÉØ±ßËþ¤ÎÈë·í¤Ï¡ÖÉ×¤Î¡Ä¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅÏÊÕËþÎ¤Æà¤¬¡¢25Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù(Ëè½µ·î¡Á¶âÍË13:00¡Á)¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£
ÅÏÊÕËþÎ¤Æà¡¡¡á¥Æ¥ì¥ÓÄ«ÆüÄó¶¡
15ºÐ¤Î¤È¤¤Ë¡¢¤ª¥Ë¥ã¥ó»Ò¥¯¥é¥Ö¤Î²ñ°÷ÈÖ¹æ36ÈÖ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢ÍèÇ¯40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëÅÏÊÕ¡£º£Ç¯¡¢¥Í¥×¥Á¥å¡¼¥ó¡¦Ì¾ÁÒ½á¤È·ëº§20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢2¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ÏÄ¹ÃË17ºÐ¡¦Ä¹½÷15ºÐ¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
50Âå¤ËÆþ¤ë¤ÈÂÎÄ´¤Ë¤âÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢É×¤¬¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¥´¥í¥´¥í¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ÇÉÔÌû²÷¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡Ö¹¹Ç¯´ü¡×¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¾É¾õ¤¬É½¤ì¤¿¤½¤¦¡£¡Ö»×½Õ´ü¡×¤ÎÌ¼¤È¥Ð¥È¥ë¤ò·«¤ê¹¤²¡¢ÎÁÍý¤òºî¤ë¤Î¤¬Í«Ýµ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢É×¤ÎÌ¾ÁÒ¤Ï²º¤ä¤«¤Ë¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£É×ÉØ±ßËþ¤ÎÈë·í¤Ï¡ÖÉ×¤ÎÅØÎÏ¤ÈÇ¦ÂÑ¡×¤È¤¤¤¦ÅÏÊÕ¤¬¡¢¡ÖÉÔÌû²÷¡×¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ëÆü¡¹¤ÎÍÍ»Ò¤ò³Ú¤·¤¯¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÅÏÊÕËþÎ¤Æà¡¡¡á¥Æ¥ì¥ÓÄ«ÆüÄó¶¡
15ºÐ¤Î¤È¤¤Ë¡¢¤ª¥Ë¥ã¥ó»Ò¥¯¥é¥Ö¤Î²ñ°÷ÈÖ¹æ36ÈÖ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢ÍèÇ¯40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëÅÏÊÕ¡£º£Ç¯¡¢¥Í¥×¥Á¥å¡¼¥ó¡¦Ì¾ÁÒ½á¤È·ëº§20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢2¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ÏÄ¹ÃË17ºÐ¡¦Ä¹½÷15ºÐ¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
50Âå¤ËÆþ¤ë¤ÈÂÎÄ´¤Ë¤âÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢É×¤¬¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¥´¥í¥´¥í¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ÇÉÔÌû²÷¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡Ö¹¹Ç¯´ü¡×¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¾É¾õ¤¬É½¤ì¤¿¤½¤¦¡£¡Ö»×½Õ´ü¡×¤ÎÌ¼¤È¥Ð¥È¥ë¤ò·«¤ê¹¤²¡¢ÎÁÍý¤òºî¤ë¤Î¤¬Í«Ýµ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢É×¤ÎÌ¾ÁÒ¤Ï²º¤ä¤«¤Ë¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£É×ÉØ±ßËþ¤ÎÈë·í¤Ï¡ÖÉ×¤ÎÅØÎÏ¤ÈÇ¦ÂÑ¡×¤È¤¤¤¦ÅÏÊÕ¤¬¡¢¡ÖÉÔÌû²÷¡×¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ëÆü¡¹¤ÎÍÍ»Ò¤ò³Ú¤·¤¯¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£