Ä«Æü¿·Ê¹¼ÒÄ¹¤¬ÌÀ¤«¤¹"Åù¿ÈÂç·Ð±Ä"¤ò¿Ê¤á¤ë¿¿°Õ
¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤Î¹ÓÇÈ¤Ë¤â¤Þ¤ì¡¢Éô¿ô¤Î¸º¾¯¤¬Â³¤¯Ä«Æü¿·Ê¹¡£ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Î°ì³Ñ¤È¤·¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¸¤»Ä¤êÀïÎ¬¤òÉÁ¤¯¤Î¤«¡Ê»£±Æ¡§Èø·ÁÊ¸ÈË¡Ë
¡Ú¿ÞÉ½¤Ç¤ß¤ë¡ÛÄ«Æü¿·Ê¹¼Ò¤ÎÁí¶É¡¦»Ù¶ÉÅù¤Ë¤ª¤±¤ë¼èºàµòÅÀ¿ô¤Î¿ä°Ü¡£ÃÏÊýµòÅÀ¤Î½Ì¾®¤òµÞÂ®¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¿
Àï¸åÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥º¥à¤ÎÂåÉ½³Ê¤È¤·¤Æ¡¢Ä¹¤¯Â¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¿Ä«Æü¿·Ê¹¼Ò¡£¤·¤«¤·»æ¤Î¿·Ê¹¤¬¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤Î¿ÊÅ¸¤Ç¹½Â¤Åª¶ì¶¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ëÃæ¡¢¤«¤Ä¤Æ800ËüÉô¤òÄ¶¤¨¤¿Ä«´©Éô¿ô¤Ï3·îËö»þÅÀ¤ÇÌó327ËüÉô¤Ë¤Þ¤Ç¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»æ¤Î½Ì¾®¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢1·î¤Ë¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ¤Î¥¢¥×¥ê¤ò¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹Ì¾¾Î¤Î¡ÖÄ«Æü¿·Ê¹¥Ç¥¸¥¿¥ë¡×¤ò»æÌÌ¤ÈÆ±¤¸¡ÖÄ«Æü¿·Ê¹¡×¤ËÊÑ¹¹¤·¤Æ»æ¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ò°ìÂÎ±¿±Ä¤¹¤ëÊý¸þÀ¤òÁ¯ÌÀ¤Ë¤·¤¿¡£6·î3Æü¤Ë¤Ï8·î¤«¤éÅÚÍËÆü¤ÎÍ¼´©¤òµÙ»ß¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¡¢Â¾»æ¤âÁê¼¡¤¤¤ÇÄÉ¿ï¤ò·è¤á¤¿¡£
ÅìÍÎ·ÐºÑ¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤Î´ú¿¶¤êÌò¤òÌ³¤á¡¢6·î24Æü¤Î³ô¼çÁí²ñ¤ò·Ð¤Æ¡¢Ä«Æü¿·Ê¹¥°¥ë¡¼¥×Á´ÂÎ¤òÅý³ç¤¹¤ëCEO¡ÊºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡Ë¤Ë½¢Ç¤Í½Äê¤Î³ÑÅÄ¹î¼ÒÄ¹¡Ê60¡Ë¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼Â»Ü¡£¤½¤ÎÆâÍÆ¤ò3²ó¤Ë¤ï¤±¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£Á°ÊÔ¤È¤Ê¤ëËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢»æ¤Î¿·Ê¹»ö¶È¤ËÂÐ¤¹¤ë¸½¾õÇ§¼±¡¢ÃÏÊýµòÅÀ²þ³×¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ö»æÃæ¿´¡×¤ÏÆþ¤ê¸ý¡¦½Ð¸ýÁÐÊý¤Çº¤Æñ¤Ë
¡½¡½¿·Ê¹¶È³¦¤Ç¤Ï»æ¤Î½Ì¾®¤¬Â³¤¡¢Ä«Æü¿·Ê¹¤ÎÄ«´©Éô¿ô¤â10Ç¯Á°¤ÈÈæ¤ÙÈ¾Ê¬°Ê²¼¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ä¾¶á¤Ç¤Ï¡¢8·î¤«¤éÅÚÍËÆü¤ÎÍ¼´©¤òµÙ»ß¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¬¼èÄùÌò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÂç¤¤ÊÅ¾´¹¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¡£Àººº¤¹¤ë¤ÈÄ¾ÀÜ¤ªµÒÍÍ¤ËÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿·Ê¹¤¬¤¢¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ª¶â¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤ªµÒÍÍ¤ò»ä¤¿¤Á¤ÎÉô¿ô¤È¤È¤é¤¨¤ë¡Ö¼ÂÇäÉô¿ôÃæ¿´¼çµÁ¡×¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¡ÊÊÔ½¸ÉôÃí¡¦¿·Ê¹¶È³¦¤Ç¤Ï¡¢¿·Ê¹¼Ò¤¬ÈÎÇäÅ¹¤Ë²·¤·¤Æ¤â¼ÂºÝ¤ÎÆÉ¼Ô¤ËÇÛÉÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ö»Ä»æ¡×¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡Ë¡£
¶È³¦¤ÇÀè¶î¤±¤Æ»Ï¤á¤¿¤«¤éÉô¿ô¤¬µÞ¹ß²¼¤ÇÌÜÎ©¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¤¤º¤ìÄÌ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤Æ»¤À¤Ã¤¿¡£¥×¥ê¥ó¥È¥á¥Ç¥£¥¢¡Ê»æ¤Î¿·Ê¹»ö¶È¡Ë¤Ç¡ÖÅù¿ÈÂç¤Î·Ð±Ä¡×¤òÁá¤¯¤ä¤ë¤Û¤«¤Ê¤¤¤È¡£
¤¤¤¯¤é¤è¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òºî¤Ã¤Æ»æ¤ËÍî¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤ªÆÏ¤±¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð²¿¤Î²ÁÃÍ¤â¤Ê¤¤¤·¡¢ÇÛÃ£ÌÖ¤Ï¸½¾õ¤«¤Ê¤ê½ý¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¿·Ê¹ÇÛÃ£¤Ï¡Ê¹âÎð²½¤¬¿Ê¤ß¡Ë60ºÐ°Ê¾å¤ÎÊý¡¹¤ËÇÛ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¹ó½ë¤äµÙ¤ß¤ÎÌäÂê¤â¤¢¤ê¡¢Áí¹çÅª¤ËÈ½ÃÇ¤·¤Æ¡¢ÅÚÍËÆü¤ÎÍ¼´©¤ò¤ä¤á¤ë·èÃÇ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
2022Ç¯2·î¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè¤òµ¡¤Ë¡¢»æ¤Î¶¡µë¤ÎÌäÂê¤âµÞÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¿¡£¸¶ÎÁ¤Ç¤¢¤ë¿·Ê¹ÍÑ»æ¤ÎÀ¸»º¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÃÍ¾å¤²¤òÀè¶î¤±¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤¬¡¢»°É©½Å¹©¤¬¡ÊºòÇ¯6·î¤Ë¿·Ê¹»æ¤Î°õºþ¤Ë»È¤¦¡ËÎØÅ¾µ¡¤ò¤â¤¦ºî¤é¤Ê¤¤¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£¡Ö»æÃæ¿´¡×¤ò·üÌ¿¤Ë°Ý»ý¡¦¸þ¾å¤µ¤»¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢Æþ¤ê¸ý¤È½Ð¸ý¤ÎÁÐÊý¤Ç¼þ°Ï¤Î´Ä¶¤¬µö¤µ¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¤Ê¤é¤Ð¡¢¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¡×¤À¤È¡£Ì±¼çÅª¤Ç¼«Í³¤Ê¼Ò²ñ¡¢¸Ä¿Í¤ÎÂº¸·¤òÂç»ö¤Ë¤¹¤ë¼Ò²ñ¤Î´ðÈ×¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¿¿¤ÃÅö¤Ë¼èºà¡¢ÅÀ¸¡¤µ¤ì¡¢À°¤¨¤é¤ì¤¿¾ðÊó¤À¡£»æ¤¬±¦¸ª²¼¤¬¤ê·¹¸þ¤Ë¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢º£¤Î¥Í¥Ã¥È¼Ò²ñ¤äAI¤ÎÆ°¤¤ò¸«¤Æ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ë¤è¤êËÜµ¤¤ÇÎÏ¤òÆþ¤ì¤Ê¤¤¤È¿¿¤ÃÅö¤Ê¾ðÊó¤¬Î®ÄÌ¤·¤Ê¤¤¼Ò²ñ¤¬Ë¬¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
»æ¤Ï¤â¤Á¤í¤óÂç¤¤Ê»Ù¤¨¤Î1¤Ä¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç50¤¯¤é¤¤¤ÎÎÏ¤Ç¥Ç¥¸¥¿¥ë¤â¤ä¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò100¡¢200¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤Ç¤ä¤ë¡£À¤¤ÎÃæÁ´ÂÎ¤ò¹Í¤¨¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ò²ñ¤¬¤â¤Ã¤È¿Ê¤à¤È¤¤Ë¡¢¤³¤³¤ËÎÏ¤òÃí¤¬¤Ê¤¤ÁªÂò¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡£
³ÑÅÄ¹î¡Ê¤Ä¤Î¤À¡¦¤«¤Ä¡Ë¡¿1965Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£Áá°ðÅÄÂç³ØÂ´¡£1989Ç¯Ä«Æü¿·Ê¹¼ÒÆþ¼Ò¡£ÅìµþËÜ¼Ò¼Ò²ñÉôÄ¹¡¢¿ÍºàÀïÎ¬ËÜÉôÄ¹¡¢ÊÔ½¸¶ÉÄ¹¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¡£¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ëÀ¯ºöÅý³ç¤ÎÀìÌ³¼èÄùÌò¤ò·Ð¤Æ¡¢2024Ç¯6·î¤«¤é¸½¿¦¡£2025Ç¯6·î¡¢Ä«Æü¿·Ê¹¥°¥ë¡¼¥×Á´ÂÎ¤òÅý³ç¤¹¤ëCEO¡ÊºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡Ë¤Ë½¢Ç¤Í½Äê¡Ê»£±Æ¡§Èø·ÁÊ¸ÈË¡Ë
¡½¡½Æ±¶È¤ÎÆÉÇä¿·Ê¹¤Ï¡ÖÍ£°ìÌµÆó¤ÎÁ´¹ñ»æ¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Êý¿Ë¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä«Æü¿·Ê¹¤È¤·¤Æ¤Ïº£¸å¤Î¼èºàÂÎÀ©¤ä¡¢ÊóÆ»µ¡´Ø¤È¤·¤Æ¤ÎÊý¸þÀ¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Þ¤¹¤«¡£
ÃÏÊý¤Î¼èºàÌÖ¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¾®¤µ¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤È¸À¤ï¤ì¤ì¤Ð¾®¤µ¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï·Ð±Ä¾å¤ÎÅÔ¹ç¡¢È½ÃÇ¤Ë´ð¤Å¤¯¤â¤Î¤À¡£
Ä¾ÀÜÅª¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢2021Ç¯¤ËÀÖ»ú¤ò½Ð¤·¤¿¤È¤¡ÊÊÔ½¸ÉôÃí¡¦2021Ç¯3·î´ü·è»»¤Ç¡¢ÁÏ¶È°ÊÍèºÇÂç¤È¤Ê¤ë441²¯±ß¤ÎºÇ½ªÀÖ»ú¤ò·×¾å¡Ë¤ËÁ´ÂÎ¤òÅÀ¸¡¤·¡¢¤½¤ì¤ò´ñ²ß¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏÊý¼èºàÌÖ¤Ï¤É¤¦¤¢¤ë¤Ù¤¤«¹Í¤¨¤¿¡£
ÃÏÊý¼èºà¤Î¤¢¤êÊý¤ò¹Í¤¨Ä¾¤¹
¤â¤È¤â¤È¤ÎÈ¯ÁÛ¤Ï¡¢¡ÖÃÏÊý¼èºà¤Ï²¿¤«¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬µ¯ÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¡£ÃÏÊýÈÇ¤ò¸«¤Æ¤â¡¢½¾Íè·¿¤Î»ÔÌò½ê¤ÎÍ½»»¤ä¹Êó¤ÎÅê¤²¹þ¤ß¤Î¼èºà¤ò¡¢¤³¤ì¤«¤é´ðËÜÅª¤Ë½Ì¤à¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ËÜÅö¤Ë¤º¤Ã¤È¤ä¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡¢¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
ÌÖÍåÅª¤Ë¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¤ÎÃÏÊýÈÇºî¤ê¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï1¤Ä¤Î¹Í¤¨Êý¤À¤¬¡¢Ä«Æü¿·Ê¹¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ï¤â¤¦¼è¤é¤Ê¤¤¡£ËÍ¤Ï¡ÖÆÃÇÉ°÷Åª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÃÏÊý¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÄ«Æü¿·Ê¹¤é¤·¤¤¡ÊÆÈ¼«¤Î¡Ë»ëÅÀ¤ÇÃÏÊý¹ÔÀ¯¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤â¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¡£
ÃÏÊý¤Îµ¼Ô¤Ë¤â¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ¤ÇÅ¸³«¤Ç¤¤ëÈ¯ÁÛ¤Ç¤â¤Î¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ì¡×¤È¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢ÃÏÊý¤ÎÏÃ¤¬¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ¤Ç¤É¤ì¤¯¤é¤¤ÆÉ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤ï¤«¤ë¤·¡¢Á´¹ñ¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤¿¤ì¤ëÏÃ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤é¤Ð¡¢Í¼´©¥È¥Ã¥×ÍÑ¤Ë½ñ¤ÂØ¤¨¤ë¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Ï¢´Ø¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ê¿·Ê¹¤ò¹ØÆÉ¤¹¤ë¡Ë¤ªµÒÍÍ¤ÏÅìµþ·÷¤ÈÂçºå·÷¤Ç6³ä5Ê¬¤òÄ¶¤¨¡¢ÅÔ»Ô·÷¤â´Þ¤á¤ë¤È7³ä¶¯¤°¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢»Ô¾ì¤Î¸¶Íý¤È¤Þ¤Ç¸À¤ï¤Ê¤¤¤¬¡¢»æ¤Î¤ªµÒÍÍ¤¬¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë½ÅÅÀÅª¤Ë¿Í¤òÇÛÃÖ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ÏÅöÁ³¤È¤¤¤¨¤ÐÅöÁ³¤È¤¤¤¦Â¦ÌÌ¤â¤¢¤ë¡£
¡½¡½¤À¤È¤¹¤ë¤È¡¢ÃÏÊý¤«¤é¤ÏÅ±Âà¤·¤Æ¡¢Åìµþ¡¢Âçºå¡¢Ì¾¸Å²°¡¢Ê¡²¬¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÔ»Ô·÷¥Ö¥í¥Ã¥¯¤À¤±¤ËµòÅÀ¤ò½¸Ãæ¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¾ÍèÁü¤â¤¢¤ê¤¦¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÁªÂò»è¤Î1¤Ä¤È¤·¤Æ´°Á´ÈÝÄê¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£¤³¤ÎÀè¤Î·Ð±Ä¤Î¿ô»ú¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¾õ¶·¡¢¤È¤¯¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¢¥Í¥Ã¥È¤Î¾õ¶·¤Ê¤É¤òÆ§¤Þ¤¨¤Ä¤Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¶È³¦ºÆÊÔ¤Î²ÄÇ½À¡¢ÁÈ¿¥¤äÃÏÊý¼èºàÌÖ¤Î²þ³×¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿ËÜµ»ö¤Î¾ÜÊóÈÇ¤Ï¡¢ÅìÍÎ·ÐºÑ¥ª¥ó¥é¥¤¥óÍÎÁÈÇµ»ö¡Ö¡ÒÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡ÓÉô¿ôµÞÍîŽ¥ÅÚÍËÍ¼´©µÙ»ßŽ¥ÃÏÊýµòÅÀ½Ì¾®¡ÄÄ«Æü¿·Ê¹¼ÒÄ¹¤¬ÌÀ¤«¤¹¡ÈÅù¿ÈÂç·Ð±Ä¡É¤ò¿Ê¤á¤ë¿¿°Õ¡¡Ž¢1¼Ò¤À¤±¤¬¾¡¤Á»Ä¤ë¾õ¶·¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Ž£¡×¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ÊÃã»³ ÎÆ ¡§ ÅìÍÎ·ÐºÑ µ¼Ô¡Ë