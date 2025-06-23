Ž¢ÍÌ¾400¼Ò¤Ø¤Î½¢¿¦¤Ë¶¯¤¤Âç³ØŽ£¥é¥ó¥¥ó¥°2025
³°»ñ¥³¥ó¥µ¥ë¤ä5Âç¾¦¼Ò¡¢¿·Ê¹¡¦ÄÌ¿®¼Ò¤Ê¤ÉÆñ´Ø¶È¼ï¤Ø¤Î½¢¿¦¼Ô¤¬Â¿¤¤·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø ¡Ê¼Ì¿¿¡§PIXTA¡Ë
¡Ú¿ÞÉ½¡ÛÍÌ¾400¼Ò¼Â½¢¿¦Î¨¥é¥ó¥¥ó¥°¡
18ºÐ¿Í¸ý¤¬µÞ¸º¤¹¤ëÆüËÜ¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê³Ø¤Ó¤¬¹¤¬¤ëÃæ¡¢ÆüËÜ¤ÎÂç³Ø¤Ïº£¸å¤É¤¦ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡©¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¾¡¤ÁÁÈ¤È¤Ê¤ë¡ÖËÜÅö¤Ë¶¯¤¤Âç³Ø¡×¤Ï¤É¤³¤«¡©
¡Ø½µ´©ÅìÍÎ·ÐºÑ¡Ù¤Ç¤ÏËèÇ¯¡¢Î×»þÁý´©¡ØËÜÅö¤Ë¶¯¤¤Âç³Ø¡Ù¤ò´©¹Ô¤·¡¢ºÇ¿·¤ÎÂç³Ø¤Î¸½¾õ¤ä²ÝÂê¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤ë¡Ê2025Ç¯ÈÇ¤Ï¤³¤Á¤é¡Ë¡£
Âç³ØÀ¸¤ÎÇä¤ê¼ê»Ô¾ì¤¬Â³¤¡¢½¢¿¦Àè¤Ë¤³¤À¤ï¤é¤Ê¤±¤ì¤ÐÂçÈ¾¤Î³ØÀ¸¤¬½¢¿¦¤Ç¤¤ë»þÂå¤À¡£¤½¤Î¤¿¤á¸½¾õ¡¢°ìÈÌ´ë¶È¤ò´Þ¤á¤¿¼Â½¢¿¦Î¨¤ÎÈæ³Ó¤ÇÂç³Ø¤Î¼ÂÎÏ¤òÂ¬¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¤½¤³¤Ç¡¢Âç³ØÀ¸¤Î¿Íµ¤¤¬¹â¤¤ÍÌ¾´ë¶È¤ä»ñ³Ê¼èÆÀ¤¬Á°Äó¤È¤Ê¤ëÀìÌç¿¦¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¤¿¦¶È¤Î½¢¿¦¾õ¶·¤«¤é¡¢¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤´¤È¤Ë¡ÖÂç³Ø¤Î¿¿¤Î¼ÂÎÏ¡×¤ò¸¡¾Ú¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¤Þ¤º¡¢ÍÌ¾´ë¶ÈÁ´ÈÌ¤Î½¢¿¦¤Ë¶¯¤¤Âç³Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÍÌ¾400¼Ò¼Â½¢¿¦Î¨¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤ò¸«¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
½¢¿¦Àè¤Ï¥È¥è¥¿¤ä»°É©ÅÅµ¡
1°Ì¤ÏÁ°Ç¯¤ËÂ³¤ËÅÄ¹©¶ÈÂç³Ø¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡¢2°Ì¤ÎÅìµþ²Ê³ØÂç³Ø¡ÊµìÅìµþ¹©¶ÈÂç³Ø¡Ë¤È3°Ì°ì¶¶Âç³Ø¤¬¥È¥Ã¥×¤òÁè¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ËÅÄ¹©¶ÈÂç¤¬µÕÅ¾¤·¤¿·Á¤À¡£Æ±Âç¤ÎÍÌ¾´ë¶È¼Â½¢¿¦Î¨¤Î¿¤Ó¤Ï¹â¤¯¡¢2020Ç¯Â´¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¼Â½¢¿¦Î¨37.3¡ó¤Ç8°Ì¤¬¡¢24Ç¯Â´¤Ï23.8¥Ý¥¤¥ó¥È¿¤Ó¤Æ61.1¡ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¶µ°é¡¦¸¦µæ´Ä¶¤Î½¼¼Â¤Ë²Ã¤¨¡¢1Ç¯¼¡¤È3Ç¯¼¡¤Ë³Ø³°¼Â½¬¤òÀß¤±¤ë¤Ê¤É¡¢ÍýÏÀ¤È¼ÂÁ©¤ÎÎ¾ÎØ¤Ç³ØÀ¸¤ò°éÀ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾¯¿Í¿ô¶µ°é¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢Â´¶ÈÀ¸137¿ÍÃæ¡¢¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ê11¿Í¡Ë¤äËÅÄ¼«Æ°¿¥µ¡¡Ê5¿Í¡Ë¡¢»°É©ÅÅµ¡¤È¥Ç¥ó¥½¡¼¡Ê³Æ3¿Í¡Ë¤Ê¤É¤ÎÍÌ¾´ë¶È¤Ë½¢¿¦¼Ô¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Åìµþ²Ê³ØÂç¤Î½¢¿¦¼Ô¤¬Â¿¤¤´ë¶È¤Ï¡¢ÆüÎ©À½ºî½ê¡Ê36¿Í¡Ë¡¢ÌîÂ¼Áí¹ç¸¦µæ½ê¡Ê29¿Í¡Ë¡¢¥¢¥¯¥»¥ó¥Á¥å¥¢¡Ê24¿Í¡Ë¡¢Æü»º¼«Æ°¼Ö¤È¥½¥Ë¡¼¥»¥ß¥³¥ó¥À¥¯¥¿¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥º¡Ê³Æ22¿Í¡Ë¤Ê¤É¡£24Ç¯Â´¤Ç¤Ï¡¢Á°Ç¯¤ò0.2¥Ý¥¤¥ó¥È¾å²ó¤ê¡¢Á°Ç¯3°Ì¤«¤é½ç°Ì¤ò¾å¤²¤¿¤¬¡¢24Ç¯½©¤Ë°ìÈÌ´ë¶È¤Ø¤Î½¢¿¦¼Ô¤¬¾¯¤Ê¤¤Åìµþ°å²Ê»õ²ÊÂç³Ø¤ÈÅý¹ç¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢º£¸å¤ÏÍÌ¾´ë¶ÈÂÐ¾Ý¤Î¼Â½¢¿¦Î¨¤¬²¼¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£
°ì¶¶Âç¤Ï¡¢Á°Ç¯¤ò2.6¥Ý¥¤¥ó¥È²¼²ó¤êÁ°Ç¯¤Î2°Ì¤«¤é½ç°Ì¤ò²¼¤²¤¿¡£½¢¿¦¼Ô¤¬ºÇÂ¿¤Î´ë¶È¤Ï»°°æ½»Í§¶ä¹Ô¡Ê19¿Í¡Ë¤Ç¡¢¥¢¥¯¥»¥ó¥Á¥å¥¢¡Ê15¿Í¡Ë¡¢»°°æ½»Í§¿®Â÷¶ä¹Ô¡Ê13¿Í¡Ë¤Ê¤É¤¬Â³¤¯¡£
Á°½Ð¤ÎËÅÄ¹©¶ÈÂç¤äÅìµþ²Ê³ØÂç¤Ë²Ã¤¨¡¢4°Ì¤ËÌ¾¸Å²°¹©¶ÈÂç³Ø¡¢5°Ì¤ËÅìµþÍý²ÊÂç³Ø¤¬Æþ¤ë¤Ê¤É¡¢¹©²Ê·ÏÂç³Ø¤¬¶¯¤¤¤³¤È¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¥Ù¥¹¥È10¤Î¤¦¤Á6Âç³Ø¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¾ðÊó²½¼Ò²ñ¤ÎµÞÂ®¤Ê¿ÊÅ¸¤ËÈ¼¤¤Íý·Ï¿Íºà¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ï¹â¤Þ¤ë¤Ð¤«¤ê¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¹©²Ê·ÏÂç³Ø¤Î¼Â½¢¿¦Î¨¤Ï¹â¤Þ¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
Áí¹çÂç³Ø¤Ç¤Ï·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø¤¬6°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£7730¿Í¤È¤¤¤¦Â¿¤¯¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¤Î¤¦¤Á¡¢43.9¡ó¤¬ÍÌ¾´ë¶È¤Ë½¢¿¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½¢¿¦¼Ô¤¬Â¿¤¤´ë¶È¤Ï¡¢¥Ù¥¤¥«¥ì¥ó¥È¡Ê124¿Í¡Ë¡¢¥¢¥¯¥»¥ó¥Á¥å¥¢¡Ê100¿Í¡Ë¡¢¥Ç¥í¥¤¥È ¥È¡¼¥Þ¥Ä ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡Ê83¿Í¡Ë¡¢»°°æ½»Í§¶ä¹Ô¡Ê67¿Í¡Ë¤Ê¤É¡£
Âçµ¬ÌÏÁí¹çÂç³Ø¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢Áá°ðÅÄÂç³Ø¤¬9°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£Â´¶ÈÀ¸¤¬1Ëü1671¿Í¤ÈÂ¿¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¼Â½¢¿¦Î¨¤Ï36.7¡ó¤Ç·ÄØæµÁ½ÎÂç¤è¤êÄã¤¤¡£¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¤äÃÏÊý´ë¶È¡¢³¤³°¤Î´ë¶È¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê½¢¿¦Àè¤òÁª¤Ö·¹¸þ¤¬¶¯¤¤¤³¤È¤¬¡¢ÍÌ¾´ë¶È¤Ë¸ÂÄê¤·¤¿Áá·Ä¤Î¼Â½¢¿¦Î¨¤Îº¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£½¢¿¦¼Ô¤ÎÂ¿¤¤´ë¶È¤Ï·ÄØæµÁ½ÎÂç¤È»÷¤¿·¹¸þ¤Ç¡¢¥¢¥¯¥»¥ó¥Á¥å¥¢¡Ê100¿Í¡Ë¡¢NTT¥Ç¡¼¥¿¥°¥ë¡¼¥×¡Ê98¿Í¡Ë¡¢¥Ù¥¤¥«¥ì¥ó¥È¡Ê85¿Í¡Ë¡¢¤ß¤º¤Û¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ê79¿Í¡Ë¤Ê¤É¤À¡£
ÍÌ¾400¼Ò¼Â½¢¿¦Î¨¥é¥ó¥¥ó¥°¡
ÍÌ¾400¼Ò¼Â½¢¿¦Î¨¥é¥ó¥¥ó¥°¢
Æ±¤¸Ï¢ºÜ¤Î²ñ°÷¸ÂÄêµ»ö¤òÆÉ¤à
¡Ê°æÂô ½¨ ¡§ Âç³ØÄÌ¿® ¼èÄùÌò¾ðÊóÄ´ºº¡¦ÊÔ½¸ÉôÉôÄ¹¡Ë