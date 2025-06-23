サッカーJ1リーグ第21節の9試合が21日（土）、22日（日）に開催されました。

首位の鹿島アントラーズは、FC町田ゼルビアに敗戦。2位柏レイソルは京都サンガF.C.との上位対決を3−3の引き分け。首位鹿島との勝ち点差を『1』縮め、勝ち点差は『3』となっています。

サンフレッチェ広島は横浜FCに快勝し3位浮上。ヴィッセル神戸は川崎フロンターレを接戦で下し4位浮上。共に勝ち点を『36』に伸ばし、優勝争いに絡む勝利を手にしています。J1残留を争う下位の4チーム、FC東京、アルビレックス新潟、横浜FC、横浜F・マリノスはそろって敗戦しました。

現時点の順位は、リーグ戦の消化した試合数に差が生じています。セレッソ大阪が最多の22試合。ヴィッセル神戸、サンフレッチェ広島、川崎フロンターレ、湘南ベルマーレ、FC東京、アルビレックス新潟、横浜F・マリノスが最少の20試合。残りの12クラブが21試合を戦い終えています。

【J1第21節結果】

◆町田 2−1 鹿島（町田GIONスタジアム）

得点【町田】相馬勇紀（前半6分）岡村大八（前半34分）【鹿島】鈴木優磨（後半40分）

◆福岡 3−2 新潟（ベスト電器スタジアム）

得点【福岡】紺野和也（前半9分）碓井聖生（前半16分）北島祐二（前半45分）【新潟】稲村隼翔（前半4分）谷口海斗（前半36分）

◆C大阪 2−1 東京V（ヨドコウ桜スタジアム）

得点【C大阪】ラファエル ハットン（前半20分）チアゴ アンドラーデ（後半17分）【東京V】川粼修平（前半45+2分）

◆柏 3−3 京都（三協フロンテア柏スタジアム）

得点【柏】小泉佳穂（前半19分）垣田裕暉（前半31分）原田亘（後半29分）【京都】米本拓司（前半24分）長沢駿（後半8分）川粼颯太（後半39分）

◆神戸 2−1 川崎F（Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu）

得点【神戸】宮代大聖（前半10分、後半7分）【川崎F】脇坂泰斗（前半6分）

◆岡山 1−0 横浜FM（日産スタジアム）

得点【岡山】ルカオ（前半17分）

◆名古屋 1−1 清水（豊田スタジアム）

得点【名古屋】山岸祐也（後半19分）【清水】千葉寛汰（後半43分）

◆広島 4−0 横浜FC（ニッパツ三ツ沢球技場）

得点【広島】木下康介（前半17分、後半30分）加藤陸次樹（前半23分）新井直人（前半39分）

◆G大阪 2−0 FC東京（パナソニック スタジアム 吹田）得点【G大阪】宇佐美貴史（前半33分）岸本武流（後半45+3分）