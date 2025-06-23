µð¿Í¡¦°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡¢º£µ¨£³ÅÙÌÜ¤ÎÌµ¸À¡Äµ¤»ý¤Á¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨ÅÁ¤ï¤ëÉ½¾ð¡¢¤¢¤¹¸òÎ®ÀïºÇ½ªÀï¤³¤½¡Ö²¿¤¬²¿¤Ç¤â¡×Àº¿À¤Ç
¢¡ÆüËÜÀ¸Ì¿¥»¡¦¥Ñ¸òÎ®Àï¡¡£²£°£²£µ¡¡µð¿Í£°¡½£µÀ¾Éð¡Ê£²£²Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£¶¡Ë¤Ï£°¡½£µ¤ÇÇÔ¤ì¤¿»î¹ç¸å¡¢¼èºàÂÐ±þ¤ò¹Ô¤ï¤º¡££±¡½£±£°¤ÇÂçÇÔ¤·¤¿£µ·î£µÆü¤Îºå¿ÀÀï¡ÊÅìµþ£Ä¡Ë°ÊÍè¡¢º£µ¨£³ÅÙÌÜ¤Î¥Î¡¼¥³¥á¥ó¥È¡£¹¶¼é¤Ç²ÝÂê¤¬»Ä¤Ã¤¿°ìÀï¤òµð¿ÍÃ´Åö¥¥ã¥Ã¥×¤ÎÊÒ²¬Í¥ÈÁµ¼Ô¤¬¸«¤¿¡½¡£
¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö
¡¡´°ÇÔ¤À¤Ã¤¿¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï»î¹ç¸å¡¢°ìÎÝ¥Ù¥ó¥ÁÁ°¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ËÆ¬¤ò²¼¤²¡¢ÂÁá¤Ë¥Ù¥ó¥ÁÎ¢¤Ë²¼¤¬¤Ã¤¿¡£Ã¸¡¹¤È¤·¤¿É½¾ð¤«¤é¡¢¤¹¤Ç¤Ë¼¡¤Ë¸þ¤±¤ÆÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ÊóÆ»¿Ø¤¬ÂÔ¤ÄÉô²°¤Ë¸½¤ì¤º¡¢µåÃÄ¹Êó¤¬¡Öº£Æü¤Ï¤ªÏÃ¤·¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÂå¤ï¤ê¤ËÀâÌÀ¡£Á°¸þ¤¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤¤ëÍ×ÁÇ¤¬¤Ê¤¤¤¿¤áº£µ¨£³ÅÙÌÜ¤ÎÌµ¸À¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Íî¤ÁÃå¤«¤Ê¤¤Ëë³«¤±¤À¤Ã¤¿¡£½é²ó¡¢¸Í¶¿¤ÏÀèÆ¬¡¦À¾Àî¤Ë½éµå»àµå¡£Â³¤¯ÂìÂô¤Î½éµå¥Ð¥ó¥È¤òÊá¼ê¤ÎÂç¾ëÂî¤¬ÆóÎÝ°Á÷µå¤â¡¢¸åÂ³¤òÍÞ¤¨¤ÆÆ§¤óÄ¥¤Ã¤¿¡£Ä¾¸å¤Î¹¶·â¤Ç´Ý¡¢ºäËÜ¤Î£±¡¢£²ÈÖ¤¬Ï¢ÂÇ¡££³ÈÖ¡¦Àô¸ý¤Î±¦Èô¤Ç´Ý¤¬ÆóÎÝ¤«¤é¥¿¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤¬¡¢±¦Íã¡¦Ä¹Ã«Àî¤Î¹¥Á÷µå¤Ç»°ÎÝ¥¿¥Ã¥Á¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Áê¼ê¤òË«¤á¤ë¤Ù¤¥×¥ì¡¼¤À¤¬¡¢Î®¤ì¤ò¤Ä¤«¤á¤½¤¦¤Ç¤Ä¤«¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡£²²ó¤Ë£²ËÜ¤Îµ¾Èô¤ÇÀèÀ©¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¼çÆ³¸¢¤òÁê¼ê¤Ë°®¤é¤ì¤¿¡££¹¥¤¥Ë¥ó¥°Ãæ£¸¥¤¥Ë¥ó¥°¤ÇÁö¼Ô¤òÆÀÅÀ·÷¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¥Ô¥ó¥Á¤ÎÏ¢Â³¡££³²ó£±»à°ìÎÝ¤Ç¤Ï±¦Íã¡¦¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤¬°ÂÂÇ¤ò¤Ï¤¸¤¯¼ººö¤Î´Ö¤ËÂÇ¼ÔÁö¼Ô¤ÎÆóÎÝ¿ÊÎÝ¤òµö¤·¡¢£±»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Ë¡£ÄÉ²ÃÅÀ¸¥¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡££¹²ó¤âÀõ¤¤ÃæÈô¤ÇÆóÎÝÁö¼Ô¡¦ÃºÃ«¤Î¥¿¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤Ç¤Î»°ÎÝ¿ÊÎÝ¤òµö¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¼ºÅÀ¡£µåºÝ¤ÎÉôÊ¬¤Ç²ÝÂê¤¬»Ä¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÐ¾ÈÅª¤Ë£µ²ó¤Î´Ý¤Î±¦ÍãÀþ¤Î¥é¥¤¥Ê¡¼¤òÄ¹Ã«Àî¤¬¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥¥ã¥Ã¥Á¡£¼éÈ÷ÎÏ¤Î¹â¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤é¤ì¡¢ÌÀ°Å¤¬Ê¬¤«¤ì¤¿¡£½ªÈ×¤Î¹¥µ¡¤Ç¤â¤¢¤È°ìËÜ¤¬½Ð¤º¡¢º£µ¨£·ÅÙÌÜ¤Î´°ÉõÉé¤±¤Ç¾¡Î¨£µ³ä¤ËµÕÌá¤ê¤·¤¿¡££¶¾¡£±£°ÇÔ£±Ê¬¤±¤Î¸òÎ®Àï¤Ï£²£´Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¡Ê£Ú£Ï£Ú£Ï¡Ë¤Î»Ä¤ê£±»î¹ç¡£¥ê¡¼¥°ÀïºÆ³«¤òÎÉ¤¤·Á¤Ç·Þ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢Æüº¢¤«¤é°¤Éô´ÆÆÄ¤¬·Ç¤²¤ë¡Ö²¿¤¬²¿¤Ç¤â¡×¤ÎÀº¿À¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£¡ÊÊÒ²¬¡¡Í¥ÈÁ¡Ë¡¡