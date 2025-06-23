ÊÆ¹ñËÉÄ¹´±¡Ö¥¤¥é¥ó¤Î³Ë³«È¯·×²è¤ò²õÌÇ¡× ¡ÈÂÎÀ©Å¾´¹ÁÀ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡É¡¡¥¤¥é¥ó³°Áê¡Ö³ËÊ¼´ï¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡× ÊÆ¹¶·âÈóÆñ¤â¡ÈÊóÉü¡É¸ÀµÚ¤»¤º
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ø¥°¥»¥¹¹ñËÉÄ¹´±¤Ï22Æü¡¢¥¤¥é¥ó¤Î3¤Ä¤Î³Ë»ÜÀß¤ËÂÐ¤¹¤ë¹¶·â¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ¼Ô²ñ¸«¤·¡¢¡Ö¥¤¥é¥ó¤Î³Ë³«È¯·×²è¤ò²õÌÇ¤µ¤»¤¿¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ø¥°¥»¥¹¹ñËÉÄ¹´±¡§
ÁÇÀ²¤é¤·¤¯¡¢°µÅÝÅª¤ÊÀ®¸ù¤À¤Ã¤¿¡£²æ¡¹¤Ï¥¤¥é¥ó¤Î³Ë³«È¯·×²è¤ò²õÌÇ¤µ¤»¤¿¡£
¥Ø¥°¥»¥¹¹ñËÉÄ¹´±¤È¥±¥¤¥óÅý¹ç»²ËÅËÜÉôµÄÄ¹¤Ï²ñ¸«¤Ç¡¢¥¤¥é¥ó¤Î¥Õ¥©¥ë¥É¥¥¤Ê¤É3¤Ä¤Î³Ë»ÜÀß¤ËÂÐ¤¹¤ë¹¶·â¤ÎÀ®²Ì¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¿¿ÌëÃæ¤ÎÅ´¤Ä¤¤¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿ºîÀï¤Ë¤ÏB-2ÀïÎ¬Çú·âµ¡7µ¡¤¬ÅêÆþ¤µ¤ì¡¢¹¶·â¤Ë¤ÏÃÏ²¼´ÓÄÌÇúÃÆ¡Ö¥Ð¥ó¥«¡¼¥Ð¥¹¥¿¡¼¡×¤ÎÃæ¤ÇºÇÂçµé¤Î¡ÖGBU-57¡×14È¯¤¬½é¤á¤Æ¼ÂÀï¤Ç»È¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ø¥°¥»¥¹¹ñËÉÄ¹´±¤Ï¡Ö¥¤¥é¥ó¤ÎÂÎÀ©Å¾´¹¤òÁÀ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¥¤¥é¥ó¤Î¥¢¥é¥°¥Á³°Áê¤Ï22Æü¡¢¡Ö¥¤¥é¥ó¤Ï³ËÊ¼´ï¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¹¶·â¤òÈóÆñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¤¥é¥ó¤Ï¿¯Î¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÂÐ±þ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤â¶¯Ä´¤·¤¿°ìÊý¡¢ÊóÉüÁ¼ÃÖ¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÆâÍÆ¤Ë¤Ï¸ÀµÚ¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¥¢¥é¥°¥Á»á¤Ï¡¢23Æü¤Ë¥í¥·¥¢¤Î¼óÅÔ¥â¥¹¥¯¥ï¤Ç¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤ÈÂÐ±þ¤ò¶¨µÄ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÐÇË¼óÁê¤Ïµ¼ÔÃÄ¤Ë¡Ö»öÂÖ¤òÁá´ü¤ËÄÀÀÅ²½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ï²¿¤è¤ê¤â½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¡£Æ±»þ¤Ë¥¤¥é¥ó¤Î³ËÊ¼´ï³«È¯¤ÏÁË»ß¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤È¤·¤ÆÊÆ·³¤Î¹¶·â¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤éÀ¯ÉÜÆâ¤Ç¤¤Á¤ó¤ÈµÄÏÀ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤·¤«¤ë¤Ù¤¤Ë¤ªÅú¤¨¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¸å¡¢´±Å¡¤Ç¡¢NSC¡Ê¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã²ñµÄ¡Ë¤Î4Âç¿Ã²ñ¹ç¤ò³«¤¡¢ÎÓ´±Ë¼Ä¹´±¡¢´ä²°³°Áê¡¢ÃæÃ«ËÉ±ÒÁê¤é¤ÈÂÐ±þ¤ò¶¨µÄ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²ñ¹ç¸å¤ËÀÐÇË¼óÁê¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¹¶·â¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£