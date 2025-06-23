´¬Æ¬¥«¥éー¡ÖË½ÎÏËüºÐ¡×¿·¾Ï¡¦ÀäË¾ÊÔ¤¬³«Ëë¡ª ¡Ö½µ´©¥ä¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó30¹æ¡×ËÜÆüÈ¯Çä
¡Ú½µ´©¥ä¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó 2025Ç¯30¹æ¡Û 6·î23Æü È¯Çä ²Á³Ê¡§510±ß
¡Ú³ÈÂç²èÁü¤Ø¡Û
(C)2008-2024 Kodansha Ltd. All Rights Reserved.
¡Ú³ÈÂç²èÁü¤Ø¡Û
¡¡¹ÖÃÌ¼Ò¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥¬»¨»ï¡Ö½µ´©¥ä¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó 2025Ç¯30¹æ¡×¤òËÜÆü6·î23Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï510±ß¡£
¡¡Ã±¹ÔËÜÂè1´¬È¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¡ÖË½ÎÏËüºÐ¡×¤¬´¬Æ¬¥«¥éー¤ËÅÐ¾ì¡£¿·¾Ï¡¦ÀäË¾ÊÔ¤Î³«Ëë¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿´¬Ãæ¥«¥éー¤Ë¤Ï¡ÖÂç¤¤¤¥à¥¥à¥¾®¤µ¤¤¤à¤Á¤à¤Á¡×¤È¡Ö¥¢¥¯¥Þ¤Ç¤Õ¤±¤¤¡ª¡×¡¢¡Ö»ÏËö²°¥½¥¦¥¸¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£
¡¡ÊÔ½¸Éô¤¬·ã¿ä¤·¤¹¤ë¿·ºî¤Î1ÏÃ¤ò¸ø³«¤·¡¢¤¤¤¤¤Í¿ô¤¬Â¿¤¤ºîÉÊ¤ÏÏ¢ºÜ·èÄê¤È¤Ê¤ë¥³¥ó¥Ú¡Ö¥ä¥ó¥Þ¥¬¿·¿Í¾ÞX¡×¤Î¹ðÃÎ¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÚË½ÎÏËüºÐ¡Û ¡ÚÂç¤¤¤¥à¥¥à¥¾®¤µ¤¤¤à¤Á¤à¤Á¡Û ¡Ú¥¢¥¯¥Þ¤Ç¤Õ¤±¤¤¡ª¡Û ¡Ú»ÏËö²°¥½¥¦¥¸¡Û ¡Ú¥ä¥ó¥Þ¥¬¿·¿Í¾ÞX¡Û
(C)2008-2024 Kodansha Ltd. All Rights Reserved.