星野源の“盟友”ニセ明が、6月23日にシングル「Fake」を配信リリースした。かねてより話題となっていたメジャーデビューが、ついに現実のものとなった。 2025年4月1日、エイプリルフール企画として「ニセ明、メジャーデビュー決定!」というティザー映像とポスターが星野源のSNSで公開され、「本当に出してほしい」と多くの声が寄せられており、そのリクエストに応えたものだ。FakeがRealとなったわけだが、そもそものエイプリルフールの時点で、6月23日デビュー、1stシングルは「Fake」とでかでか掲げられていた時点で、この日の発表を楽しみにしていたファンも少なくなかったことだろう。 この投稿をInstagramで見る Gén Hoshino 星野源(@iamgenhoshino)がシェアした投稿 「Fake」は、5月に発売された星野源の最新アルバム『Gen』初回限定盤Box Set“Visual”に収録されたドキュメンタリー『ニセ明と仲間たち、2025 春』内で制作風景が紹介されていた楽曲だ。 今回のシングルには2バージョンの「Fake」が収録されており、1曲目はニセ明がソロで歌唱するバージョン、2曲目は、創作ドキュメンタリーにも登場した“仲間たち”…雅マモル(宮野真守)、ウソノ晴臣(ハマ・オカモト)、上白石まね(上白石萌音)とのコラボレーションによるバージョンだ。 なお、6月23日20時には「Fake (feat. ウソノ晴臣, 雅マモル, 上白石まね)」のミュージックビデオがYouTubeにてプレミア公開される。この日は、星野源が1stアルバム『ばかのうた』でソロデビューを果たした記念日でもあり、15周年という節目のタイミングでもある。ニセ明の衝撃のデビューは、星野源にとって見逃せない世界線なのかもしれない。 現在、全国アリーナツアー<Gen Hoshino presents Mad Hope>敢行中でもあり、ニセ明のさらなる人気爆発が目に浮かぶところだ。 ニセ明 メジャーデビュー1stシングル「Fake」 星野源6th Album『Gen』 2025年5月14日(水)発売“Gen” Box Set “Poetry” [VIZL-2438]/税込価格 \7,480“Gen” Box Set “Visual” Blu-ray [VIZL-2436]/税込価格 \8,910“Gen” Box Set “Visual” DVD [VIZL-2437]/税込価格 \8,910通常盤 [VICL-66033]/税込価格 \3,410購入 https://genhoshino.lnk.to/Gen配信 https://genhoshino.lnk.to/Gen_digital1.創造2.Mad Hope (feat. Louis Cole, Sam Gendel, Sam Wilkes)3.Star4.Glitch5.喜劇6.2 (feat. Lee Youngji)7.Melody8.不思議9.Memories […]

