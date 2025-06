LIL LEAGUEが、7月2日に発売する5thシングルより表題曲「真夏ノ花火」の先行配信をスタートした。 ◆LIL LEAGUE 動画 今作は、日本の夏を象徴する“花火”をテーマにした作品とのことで、様々な要素を取り入れ、”和”を表現したダンストラックに、一度きりの夏に咲く恋を、儚くもきらめく花火に重ねた作品に仕上がっているという。 配信リリースを記念して、全国600校以上の高校でLIL LEAGUEメンバーの限定メッセージ&「真夏ノ花火」楽曲を放送する”校内放送ジャック”企画も本日よりスタートする。全国の高校の放送部・生徒会を中心としたネットワーク「YTJP」に参加する学校で、6月23日〜7月14日の昼休みや下校時間などに実施されるとのことだ。 さらに、6月23日19時45分頃から 「真夏ノ花火」MVカウントダウン生配信が開催される。20時からは「真夏ノ花火」MVがYouTubeでプレミア公開されるとのことで、こちらもぜひチェックして欲しい。 ◾️「真夏ノ花火」配信サイト:https://lilleague.lnk.to/manatsunohanabi0623 ▼6月23日(月)19:45頃〜「真夏ノ花火」MVカウントダウン生配信https://youtube.com/live/v7Ay1AFogzo 20:00〜「真夏ノ花火」Music Video プレミア公開https://youtu.be/Du5cHo1DueU ◾️5thシングル「真夏ノ花火」2025年7月2日(水)リリース ▼商品詳細https://lilleague.jp/news/detail.php?id=1124511 ▼オンラインCDストア リンク一覧https://lilleague.lnk.to/pkg_manatsunohanabi 関連リンク ◆LIL LEAGUE オフィシャルInfo

The post LIL LEAGUE、5thシングルより表題曲「真夏ノ花火」配信スタート first appeared on BARKS.