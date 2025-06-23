LIL LEAGUE¡¢5th¥·¥ó¥°¥ë¤è¤êÉ½Âê¶Ê¡Ö¿¿²Æ¥Î²Ö²Ð¡×ÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È
LIL LEAGUE¤¬¡¢7·î2Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë5th¥·¥ó¥°¥ë¤è¤êÉ½Âê¶Ê¡Ö¿¿²Æ¥Î²Ö²Ð¡×¤ÎÀè¹ÔÇÛ¿®¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£ ¢¡LIL LEAGUE Æ°²è º£ºî¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î²Æ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¡È²Ö²Ð¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÍ×ÁÇ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢¡ÉÏÂ¡É¤òÉ½¸½¤·¤¿¥À¥ó¥¹¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¡¢°ìÅÙ¤¤ê¤Î²Æ¤Ëºé¤¯Îø¤ò¡¢Ñ³¤¯¤â¤¤é¤á¤¯²Ö²Ð¤Ë½Å¤Í¤¿ºîÉÊ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ ÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢Á´¹ñ600¹»°Ê¾å¤Î¹â¹»¤ÇLIL LEAGUE¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¸ÂÄê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸&¡Ö¿¿²Æ¥Î²Ö²Ð¡×³Ú¶Ê¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¡É¹»ÆâÊüÁ÷¥¸¥ã¥Ã¥¯¡É´ë²è¤âËÜÆü¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£Á´¹ñ¤Î¹â¹»¤ÎÊüÁ÷Éô¡¦À¸ÅÌ²ñ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡ÖYTJP¡×¤Ë»²²Ã¤¹¤ë³Ø¹»¤Ç¡¢6·î23Æü¡Á7·î14Æü¤ÎÃëµÙ¤ß¤ä²¼¹»»þ´Ö¤Ê¤É¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£ ¤µ¤é¤Ë¡¢6·î23Æü19»þ45Ê¬º¢¤«¤é ¡Ö¿¿²Æ¥Î²Ö²Ð¡×MV¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥óÀ¸ÇÛ¿®¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£20»þ¤«¤é¤Ï¡Ö¿¿²Æ¥Î²Ö²Ð¡×MV¤¬YouTube¤Ç¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤â¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡£ ◾️¡Ö¿¿²Æ¥Î²Ö²Ð¡×ÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¡§https://lilleague.lnk.to/manatsunohanabi0623 ¢§6·î23Æü¡Ê·î¡Ë19:45º¢¡Á¡Ö¿¿²Æ¥Î²Ö²Ð¡×MV¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥óÀ¸ÇÛ¿®https://youtube.com/live/v7Ay1AFogzo 20:00¡Á¡Ö¿¿²Æ¥Î²Ö²Ð¡×Music Video ¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«https://youtu.be/Du5cHo1DueU ◾️5th¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¿¿²Æ¥Î²Ö²Ð¡×2025Ç¯7·î2Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹ ¢§¾¦ÉÊ¾ÜºÙhttps://lilleague.jp/news/detail.php?id=1124511 ¢§¥ª¥ó¥é¥¤¥óCD¥¹¥È¥¢ ¥ê¥ó¥¯°ìÍ÷https://lilleague.lnk.to/pkg_manatsunohanabi ´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯ ¢¡LIL LEAGUE ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInfo
The post LIL LEAGUE¡¢5th¥·¥ó¥°¥ë¤è¤êÉ½Âê¶Ê¡Ö¿¿²Æ¥Î²Ö²Ð¡×ÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È first appeared on BARKS.