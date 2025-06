【Outrider Mako ~露払いマコの見習帖~】 6月23日 発売 価格:未定

アクティブゲーミングメディアのPLAYISMは、PC用アクション「Outrider Mako ~露払いマコの見習帖~」を6月23日に発売する。価格は未定。

本作は、個人開発者のAsamado Gamesが手掛ける見下ろし型の2Dアクションゲーム。主人公のマコは神々のいる異世界「マヨイ世界」に落ちてしまい、元の世界に帰るため「ブモン便配送センター」の運び屋として働き、神々の御朱印を集めることになる。

「Outrider Mako ~露払いマコの見習帖~」を紹介

【「Outrider Mako ~露払いマコの見習帖~」発売日発表トレーラー】

6月23日 発売

価格:未定

開発元:Asamado Games

発売元:PLAYISM

ジャンル:見下ろし型 2D アクションゲーム

プラットフォーム:Steam

対応言語:日本語・英語・簡体字

マヨイの神々の御朱印を集めて、元いた世界へ

神々のいる異世界「マヨイ世界」に落ちてしまったマコは、「ブモン便配送センター」で運び屋を自称する謎の存在モズと出会い、運び屋の1人として働くことに。元いた世界に帰るには、仕事をこなして神々の御朱印を集め、モズから手渡された見習い帖を霊力で満たさなければならないという。

神々の世界を探索し、運び屋の仕事をこなせ

マコに与えられた仕事は、指示された依頼品を神々に納品すること。モノノケに満ちた様々な世界を探索して鉱石などの依頼品を探し出し、作業台で梱包して依頼主の神のもとへ。

依頼品の中には、強力なモノノケを倒さなければ手に入れることはできないものも存在する。

赤蜜などの霊力を駆使し、モノノケたちを払え

マコの仕事を阻む、厄介な存在であるモノノケたち。猛攻を仕掛けてくるモノノケたちの動きを見極め、ジャンプで身をかわし、飛び跳ねまわって攻撃に転じよう。手にした魔杖はもちろん、相手の動きを封じる赤蜜をはじめ、薬やピン、サブウェポンなどあらゆるアイテムを使いこなして道を阻むその露を払え。

天恵札を得てバトルを有利に

仕事をこなす中で、マコは天恵札を手にすることができる。この札を身に着ければ、赤蜜の効果を高めたり、アイテムドロップがしやすくなったりするなど、様々な力を授かることができる。

強大な力を持つ、怒りに震える神々に挑め

納品すべき相手である神は、時に怒りに打ち震えている者もいる。強大な力を持つ神々の弱点を見出し、死力を尽くしてその怒りを鎮めよう。

(C)Asamado Games. All rights reserved. Licensed to and published by Active Gaming Media Inc.