Ä¶¼ã¼ê·Ý¿ÍNo.1·èÄêÀï¤Ç¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤È¥Í¡Ù½éÍ¥¾¡¡¡»öÌ³½êÁª¤Ó¤ÏÆñ¹Ò¡ÄµÈËÜ¤Ï¡ÖÅÜ¤é¤ì¤½¤¦¡×
¡¡·ÝÎò£µÇ¯°Ê²¼¤Î¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¤ß¤¬»²²Ã¤Ç¤¤ëÄ¶¼ã¼ê·Ý¿Í£Î£Ï¡¥£±·èÄêÀï¡Ö£Õ£Î£Ä£Å£Ò£µ¡¡£Á£×£Á£Ò£Ä¡¡£²£°£²£µ¡¡·è¾¡Àï¡×¤¬£²£²Æü¡¢Åìµþ¡¦¿·½É¤Î¥ë¥ß¥Í£ô£è£å¤è¤·¤â¤È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡·è¾¡Àï¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤«¤é·ÝÎò£µÇ¯ÌÜ¤Þ¤Ç¤Î¥³¥ó¥Ó¡¦¥È¥ê¥ª£¹ÁÈ¤¬¡¢£³¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿£³ÁÈ¤Ë¤è¤ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥é¥¦¥ó¥É¤ò³ØÀ¸¥³¥ó¥Ó¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤È¥Í¡×¡Ê¤¤¤·¤Ï¤é¡¢ËÜ¶¿¡Ë¤¬À©¤·¡¢½é¤Î¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ê¥¤¥Ä¡×È¹ÀëÇ·¤ä¡Ö¾Ð¤¤ÈÓ¡×Å¯É×¤é¹ë²Ú¿³ºº°÷¤Ë¾Î¤¨¤é¤ì¤¿ËÜ¶¿¤Ï¡Ö£±ËÜÌÜ¤Î¥Í¥¿¤Ï¼«¿®¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢£²ËÜÌÜ¤ÏÂç¤¤ÊÉñÂæ¤Ç»î¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡£Í¥¾¡¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜ¶¿¤¬Âç³Ø£±Ç¯¡¢¤¤¤·¤Ï¤é¤¬£³Ç¯¤Î»þ¤ËÂç³Ø¤ª¾Ð¤¤¤ÎÀ¤³¦¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¡£¤¤¤·¤Ï¤é¤ÏÀè¤ËÂ´¶È¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢³ØÀ¸¤ª¾Ð¤¤¤Ë»Ä¤ë¤¿¤áÊüÁ÷Âç³Ø¤ËÆþ³Ø¤·Ä¾¤¹¤È¤¤¤¦°ÛÎã¤ÎÆ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡ÖËÍ¤¬Â´¶È¤¹¤ëº¢¤Ë¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ó¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤éÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤È¡£ÀèÇÚ¤¿¤Á¤Ë¤â¡Ø£´Ç¯´Ö¤ä¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢Áª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÌÜÉ¸¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë·Ý¿Í¡×¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¤Ï¥×¥í¤È¤Ê¤ë¡£½êÂ°¤¹¤ë»öÌ³½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤Þ¤À¸¡Æ¤Ãæ¤À¤½¤¦¤Ç¡¢ËÜ¶¿¤¬¡ÖµÈËÜ¤µ¤ó¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤«¡¢¤½¤ì°Ê³°¤«¤Ç¡¢¤Þ¤ÀÌÂ¤Ã¤Æ¤ëÃÊ³¬¤Ç¤¹¡£µÈËÜ¤µ¤ó¤Ë¤¤¤¿¤é¿È¾¡¼ê¤Ê¹ÔÆ°¤¬ÅÜ¤é¤ì¤½¤¦¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤ë¤È¡¢¿³ºº°÷¿Ø¤ÏÂç¾Ð¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡£