¿¿Åç¤Î·»¤µ¤ó¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Î¶Ë¤ß¡ª ¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö¿¿Åç ¸ãÏ¯¡×»£¤ê²¼¤í¤·´ë²è¡ÚÎ¶¤¬Ç¡¤¯¡Û
¡¡¥³¥È¥Ö¥¥ä¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥²ー¥à¡ØÎ¶¤¬Ç¡¤¯¡Ù¥·¥êー¥º¤è¤ê¡Ö¿¿Åç¸ãÏ¯¡×¤¬¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡£2025Ç¯12·î¤ËÈ¯Çä¤òÍ½Äê¤·¡¢²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þ¤ß¤Ç27,500±ß¡£
¡¡¡ØÎ¶¤¬Ç¡¤¯¡Ù¤Ï¡Ö¥²ー¥à¤ËË°¤¤¿Âç¿Í¤¿¤Á¤¬ËÜµ¤¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥²ー¥à¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤Æ2005Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¥²ー¥à¥·¥êー¥º¡£¡ØÎ¶¤¬Ç¡¤¯¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦¶ÍÀ¸°ìÇÏ¡¢½ÕÆü°ìÈÖ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÍÍ¡¹¤ÊÁÛ¤¤¤òÇØÉé¤Ã¤¿¿ÍÊª¤¿¤Á¤È¤ÎÇ®¤¿Í´ÖÌÏÍÍ¡¢¹ñ¤ò¤â´¬¤¹þ¤à¤Û¤É¤ÎÂç»ö·ï¤ò°·¤¦ÁÔÂç¤Ç½Å¸ü¤Ê¥É¥é¥Þ¡¢¥¥ã¥Ð¥¯¥é¤ä¥«¥é¥ª¥±¡¢Ëã¿ý¤«¤é¥«¥¸¥Î¤Þ¤Ç¡ÖÂç¿Í¤ÎÍ·¤Ó¡×¤âÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤ËµÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤¿¡¢Í£°ìÌµÆó¤ÎºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¤µ¤ì¤¿¡Ö¿¿Åç¸ãÏ¯¡×¤ÏÂè1ºîÌÜ¤«¤éÅÐ¾ì¤¹¤ë¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÇ¿·ºî¡ØÎ¶¤¬Ç¡¤¯8³°ÅÁ Pirates in Hawaii¡Ù¤Ç¤Ï¼ç¿Í¸ø¤È¤·¤ÆÂç³èÌö¡£¥Æ¥¯¥Î¥«¥Ã¥È¤Ë´ãÂÓ¡¢¼ØÊÁ¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÈÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä»Ñ¤Ë²Ã¤¨¡¢¶§Ë½¤ÊÀ³Ê¤È¸ÀÆ°¤«¤é¡ÖÅèÌî¤Î¶¸¸¤¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÄ¶ÉðÆ®ÇÉ¶ËÆ»¡£
¡¡¥³¥È¥Ö¥¥ä¤Ç¤Ï¡ØÎ¶¤¬Ç¡¤¯¡Ù¤Î¡Ö¶ÍÀ¸ °ìÇÏ¡×¤âÆ±¥¹¥±ー¥ë¤Ç¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜ¹Æ¤Ç¤ÏºÌ¿§¸«ËÜ¤Î»£¤ê²¼¤í¤·¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¤³¤ì¤¾Â¤·Á¤Î¶Ë¤ß¡£¶¸µ¤Åª¤Ê´é¤Ê¤ÉºÙÉô¤Þ¤Çºî¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿Â¤·ÁÈþ
¡¡¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö¿¿Åç ¸ãÏ¯¡×¤Ï¡ØÎ¶¤¬Ç¡¤¯ ¶Ë¡Ù¤Î¥Ð¥È¥ë¥Ýー¥º¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤ÆÎ©ÂÎ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃÄ§Åª¤Ê¥Æ¥¯¥Î¥«¥Ã¥È¤Ë´ãÂÓ¡¢¼ØÊÁ¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»Ñ¤¬ºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£1/6¤Î¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢Ä©È¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ýー¥º¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¡£
¡ÖÅèÌî¤Î¶¸¸¤¡×¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ÂçÃÀÉÔÅ¨¤Ê¥Ýー¥º¤ÇÎ©ÂÎ²½
¸å¤í»Ñ
Ðíâ×»ëÅÀ¤«¤é¤Ç¤âÂç¤¤¯¼êÂ¤ò¹¤²¤¿¥Ýー¥º¤ÏÇ÷ÎÏËþÅÀ
¤Ê¤Ó¤¤¤¿¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤âÌöÆ°´¶È´·²
¡¡¥²ー¥àÆâ¤Ç¤â°õ¾ÝÅª¤ÊÉ½¾ð¤¬Àº¹ª¤ËÂ¤·Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£´é¤ÎÎØ³Ô¤«¤éÈý´Ö¤Î¤·¤ï¤Ê¤ÉÉ½¾ð¶Ú¤ÎÌöÆ°´¶¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ëºî¤ê¹þ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢´ãÂÓ¤Ç±£¤ì¤Æ¤¤¤ëº¸ÌÜ¤â¼Â¤ÏÂ¤·Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ç¡¢¡ÖÅèÌî¤Î¶¸¸¤¡×¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ÌÜÎÏ¤ò½É¤·¡¢¤Ë¤ä¤ê¤ÈÉÔÅ¨¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¸ý¸µ¤â»õ¤«¤é»õ·Ô¤Þ¤ÇºÙ¤«¤¯Â¤·Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¸ý¤Ò¤²¤â°ìÉôÂ¤·Á¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Î©ÂÎÊª¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ー¤¬µÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÌÜ¤ä¤Ò¤²¤Ê¤É¤ÎºÙÉô¤Þ¤ÇÂ¤·Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¡¡¼ØÊÁ¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ä¥Ñ¥ó¥Ä¡¢·¤¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¤Îºà¼Á¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÂ¤·Á¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ï¼Ø¤ÎÎÚ¤Î¤è¤¦¤ÊåÌÌ©¤Ç¹ë²Ú¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ñ¥ó¥Ä¤â¥ì¥¶ー¤Î¼Á´¶¤ä¥·¥ï¤¬É½¸½¤µ¤ì¡¢¥Ýー¥¸¥ó¥°¤ÎÌöÆ°´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëµ´±ê¤Î¥É¥¹¤â»ý¤Á¼êÉôÊ¬¤ÎÁõ¾þ¤äÅá¿È¤ÎÇÈÌæ¤Þ¤ÇºÙ¤«¤¯É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ØÊÁ¤â¼Á´¶¤«¤éÌÏÍÍ¤Þ¤ÇºÙ¤«¤¯Â¤·Á
¥Ñ¥ó¥Ä¤â¥ì¥¶ー¤Î¤è¤¦¤Ê¼Á´¶
·¤¤â¥Ù¥ë¥È¤ä¤Ä¤ÞÀè¤ÎÁõ¾þ¤Þ¤Çºî¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë
µ´±ê¤Î¥É¥¹¤âÊÁ¤ÎÁõ¾þ¤Þ¤Ç»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤½¤ÎÆùÂÎÈþ¡£ÉðÆ®ÇÉ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¶ÚÆù¤Î¥«¥Ã¥È¤âÃúÇ«¤ËÂ¤·Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¿¿Åç ¸ãÏ¯¡×¤òÉ½¤¹¤è¤¦¤ÊÎ¾¶»¤Î¼Ø¤Î»ÉÀÄ¤Ë²Ã¤¨¡¢ÇØÃæ¤ÎÈÌ¼ã¤Î»ÉÀÄ¤Þ¤Çºî¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¶ÚÆù¤Î¥«¥Ã¥È¤Îºî¤ê¹þ¤ß¡£¤½¤·¤Æ¼Ø¤Î»ÉÀÄ¤â
ÇØÃæ¤ò½ü¤¹þ¤á¤ÐÈÌ¼ã¤Î»ÉÀÄ¤â
¡¡¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö¿¿Åç ¸ãÏ¯¡×¤Ï¸½ºßÍ½Ìó¼õÉÕÃæ¡£¤¼¤Ò¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ³Î¤«¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö¿¿Åç ¸ãÏ¯¡×¾¦ÉÊ³µÍ×
³«È¯¡¦È¯Çä¸µ¡§¥³¥È¥Ö¥¥ä
2025Ç¯12·î È¯ÇäÍ½Äê
²Á³Ê¡§27,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ºîÉÊÌ¾¡§Î¶¤¬Ç¡¤¯
¥¹¥±ー¥ë¡§1/6
¥µ¥¤¥º¡§Á´¹âÌó300㎜
À½ÉÊ»ÅÍÍ¡§ÅÉÁõºÑ´°À®ÉÊ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ê°ìÉôÁÈÎ©¥Õ¥£¥®¥å¥¢´Þ¤à¡Ë
¢¢¥³¥È¥Ö¥¥ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¥Úー¥¸
(C)SEGA
¢¨²èÁü¤Ï»îºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤ÏÂ¿¾¯°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£