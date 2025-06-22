¥Ë¥å¡¼¥¹¥È¥Ã¥× > ¹ñÆâ¥Ë¥å¡¼¥¹ > À¯¼£¥Ë¥å¡¼¥¹ > ÅÔµÄÁª¡¢¹¾¸ÍÀî¶è¤Ç±§ÅÄÀîÁï»Ë»á¤¬ÅöÁª ÅÔµÄÁª¡¢¹¾¸ÍÀî¶è¤Ç±§ÅÄÀîÁï»Ë»á¤¬ÅöÁª ÅÔµÄÁª¡¢¹¾¸ÍÀî¶è¤Ç±§ÅÄÀîÁï»Ë»á¤¬ÅöÁª 2025Ç¯6·î22Æü 23»þ43Ê¬ ÆÉÇä¿·Ê¹¥ª¥ó¥é¥¤¥ó ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ¼Ì¿¿³ÈÂç ¡¡ÅìµþÅÔµÄÁª¹¾¸ÍÀî¶èÁªµó¶è¡ÊÄê¿ô£µ¡Ë¤Ï¡¢±§ÅÄÀîÁï»Ë»á¤¬ÅöÁª¤ò·è¤á¤¿¡£¡¡±§ÅÄÀî»á¤ÏÅöÁª£¶²óÌÜ¡£ ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ³°Éô¥µ¥¤¥È ÅÔµÄÁª¡¢¼«Ì±ÅÞ¸øÇ§¤Î³ÍÆÀµÄÀÊ¤¬²áµîºÇÄã¤Ë¡Ä£²£°£±£·Ç¯ÅÔµÄÁª¤Î£²£³µÄÀÊ²¼²ó¤ë ÅÔÌ±¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Î²ñ¡¢ÅÔµÄ²ñÂè£±ÅÞ¤òÃ¥´Ô¡ÄÅìµþÅÔµÄÁªµó ÅÔµÄÁª¤Î½Ð¸ýÄ´ºº¡¢ÌµÅÞÇÉ¤ÎÅêÉ¼Àè¤ÏÅÔÌ±¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤¬ºÇÂ¿¡Ä¼«Ì±»Ù»ýÁØ¤Î£±£¶¡ó¤â³ÍÆÀ