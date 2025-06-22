¡ÚÅìµþ½÷»Ò¡Û¹Ó°æÍ¥´õ¡¡¥×¥ê¥ó¥»¥¹²¦¼Ô¡¦¿ð´õ¤ËÀëÀïÉÛ¹ð¡ÖÁ´¤Æ¤ò¼õ¤±ÀÚ¤Ã¤Æ¾¡¤Á¤¿¤¤¡×
¡¡Åìµþ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤Î¹Ó°æÍ¥´õ¡Ê£²£·¡Ë¤¬¡¢¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥×¥ê¥ó¥»¥¹²¦¼Ô¤Î¿ð´õ¡Ê£³£°¡Ë¤ØÀëÀïÉÛ¹ð¤À¡£
¡¡£±Æü¤Î°¦ÃÎÂç²ñ¤ÇÆ±²¦ºÂ¤Î¼¡´üÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¤òÀ©¤·¡¢£²£±Æü¤ÎÅìµþ¡¦ÂçÅÄ¶èÁí¹çÂÎ°éÂç²ñ¤ÇÄ©Àï¤¬·èÄê¡£²¦ºÂÀï¤Þ¤Ç£±¤«·î¸å¤ËÇ÷¤Ã¤¿£²£²Æü¤ÎÎ¾¹ñ£Ë£Æ£Ã¥Û¡¼¥ëÂç²ñ¤Ç¹Ó°æ¤Ï¶ÍÀ¸¿¿Ìï¡¢£È£É£Í£Á£×£Á£Ò£É¡¢É÷¾ë¥Ï¥ë¤ÈÁÈ¤ß¡¢¿ð´õ¡õ¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥ß¥µ¥ò¡õ°¦Ìî¥æ¥¡õ¸¶½É¤Ý¤à¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡²¦ºÂÄ©Àï¤¬·èÄê¤·¤Æ°ÊÍè½é¤ÎÁ°¾¥Àï¤Ç¹Ó°æ¤Ï¡¢²¦¼Ô¤Ë´éÌÌ¤ò½³¤êÈô¤Ð¤µ¤ì¥¯¥í¥¹¥Ü¥Ç¥£¡¼¥¢¥¿¥Ã¥¯¤ò¤¯¤é¤¦¤Ê¤ÉÌÔ¹¶¤òÍá¤Ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¤À¤¬¡¢¥Õ¥§¡¼¥¹¥í¥Ã¥¯¤òÆÀ°Õ¤Î¥µ¥½¥ê¸Ç¤á¤ÇÀÚ¤êÊÖ¤·¡¢¼¹Ù¹¤Ë¹Ê¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡£µÊ¬²á¤®¡¢¥¨¥ë¥Ü¡¼¹çÀï¤Ç¸ß¤¤¤ÎÎÏ¤ò³Î¤«¤á¹ç¤¦¤È¡¢²¦¼Ô¤Ë¥Õ¥Ã¥È¥¹¥¿¥ó¥×¤ò¤¯¤é¤¤ÌåÀä¡£¤À¤¬¡¢¤¹¤°¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¹Ó°æ¤Ï¥Õ¥ë¥Í¥ë¥½¥ó¥Ð¥¹¥¿¡¼¤ò¤ª¸«Éñ¤¤¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤âÎ¾·³¤¬°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ï¼«·³¤ÎÉ÷¾ë¤¬¸¶½É¤Ë¤Ä¤«¤Þ¤ê¤Ý¤à¡¦¤É¡¦¤¸¤ã¤¹¤Æ¤£¤¹¤ò·è¤á¤é¤ì£³¥«¥¦¥ó¥È¤ò¸¥¾å¤·¤¿¡£
¡¡¹Ó°æ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿ð´õ¤Ï£²£°£²£±Ç¯£µ·î¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè¼«¿È¤ÎÎý½¬¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¿Æ´¤ì¤ÎÀèÇÚ¡£¹Ó°æ¤Ï¡Ö¿ð´õ¤µ¤ó¤Ï¤¹¤´¤¤ÀèÇÚ¤Ê¤Î¤Ç¡¢Åìµþ½÷»Ò¤ËÆþ¤Ã¤¿»þ¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó´Å¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦Áê¼ê¤Ç¤·¤¿¡£¹Ó°æ¤Î»î¹ç¤¬½ª¤ï¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡Ø¥±¥¬¤·¤Æ¤Ê¤¤¡©¡Ù¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÌÌÅÝ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¤³¤ì¤Þ¤Ç¥×¥ê¥ó¥»¥¹¥¿¥Ã¥°²¦ºÂ¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥×¥ê¥ó¥»¥¹²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¤·Ãå¼Â¤ËÀ®Ä¹¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¹Ó°æ¤â¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¿ð´õ¤µ¤ó¤ÎÁ´¤Æ¤ò¼õ¤±ÀÚ¤Ã¤Æ¾¡¤Á¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æº£Æü²þ¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£