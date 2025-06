32チーム制に拡大された今回のクラブワールドカップ2025はアメリカで開催されていることもあり、やはり自国のチームが勝たなければ大会が盛り上がらない。その点において、グループステージ第2節でインテル・マイアミがFCポルトを撃破したのは大きかった。



ポルトに先制を許した際には嫌な空気が漂ったが、それを変えたのがリオネル・メッシだった。メッシは54分に得意のフリーキックから逆転弾を叩き込み、チームを2-1の勝利へ導いた。ここまでの大会でメッシのフリーキックが最も盛り上がった瞬間だったのではないだろうか。





MESSI MAGIC ONCE AGAIN



What a free kick from the goat at the FIFA Club World Cup. pic.twitter.com/EiAv4invb8