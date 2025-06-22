¡Ö»Ò¤É¤â¤òÄü¤á¤ëµ¤¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¡×Â©»Ò¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¤¤»ä¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤¿½Å¤¤¤Ò¤È¸À¡¿»º¸å10Æü¤Ç¥Û¡¼¥à¥ì¥¹¡Ê8¡Ë
¥Ð¥Ä¥¤¥ÁÆ±»Î¤ÇºÆº§¤·2¿ÍÌÜ¤¬ÃÂÀ¸¡£²ÈÂ²4¿Í¤Î¹¬¤»¤ÊÀ¸³è¤¬»Ï¤Þ¤ë¡Ä¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡¿»º¸å10Æü¤Ç¥Û¡¼¥à¥ì¥¹¡Ê1¡Ë
¹¬¤»¤ÊºÆº§¤ò¤·¤¿¡Ä¤Ï¤º¤Ç¤·¤¿¡£»º¸å10Æü¤Ç¡¢É×¤Ë²È¤â¡¢¤ª¶â¤â¡¢Æý°û¤ß»Ò¤ÎÂ©»Ò¤âÃ¥¤ï¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ï--¡£
3ºÐ¤ÎÌ¼¤òÏ¢¤ì¤ÆºÆº§¤·¤¿æÆ»Ò¡£É×¤ÎÎ´°ì¤â¥Ð¥Ä¥¤¥Á¤Ç¡¢Ï¢¤ì»Ò¤ÎÌ¼¤Ë¤âÍ¥¤·¤¤Èà¤Ï¡¢¤Û¤É¤Ê¤¯¤·¤Æ¼ø¤«¤Ã¤¿Â©»Ò¤ÎÃÂÀ¸¤ò¿´¤«¤é´î¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬½Ð»º10Æü¸å¡£Î´°ì¤ËÊìÌ¼¤Ç¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤ò´«¤á¤é¤ì¡¢Â©È´¤¤·¤Æµ¢Âð¤¹¤ë¤È¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï²ÙÊª¤È¤È¤â¤Ë²È¤òÊÄ¤á½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤»öÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¤¢¤¤¤«¡¢SumiÃø¤Î½ñÀÒ¡Ø»º¸å10Æü¤Ç¥Û¡¼¥à¥ì¥¹ Éâµ¤É×¤Ë²È¤âÂ©»Ò¤âÃ¥¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãø¡á¤¢¤¤¤«¡¢Sumi¡¿¡Ø»º¸å10Æü¤Ç¥Û¡¼¥à¥ì¥¹ Éâµ¤É×¤Ë²È¤âÂ©»Ò¤âÃ¥¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ù