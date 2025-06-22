¡Ú¸òÎ®Àï´ÆÆÄÁí³ç¡Û¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡Ö¾¡¤Á±Û¤·¤ò·Ç¤²¤¿·ë²Ì¡×¡¡¿·¾±´ÆÆÄ¡ÖËÍ¤Î·×»»¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡¢§¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¡Ê12¾¡5ÇÔ1Ê¬¤±¡ËÏ¢Àï¡Ê¥«¡¼¥É¡Ë¤Î¾¡¤Á±Û¤·¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤º¤Ã¤È·Ç¤²¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¤¬Í¥¾¡¤Þ¤ÇÆÏ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡¢§¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦´ßÅÄ¸î´ÆÆÄ¡Ê11¾¡7ÇÔ¡ËÏ¢ÇÔ¤·¤¿¤È¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢À¹¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¾¯¤Ê¤¤¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤â¤Î¤Ë¤Ç¤¤¿¤ê¡¢Åê¼ê¿Ø¤¬¤Ê¤ó¤È¤«Ç´¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¤¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¢§ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¡Ê11¾¡7ÇÔ¡ËÂ¤ò»È¤Ã¤ÆÆÀÅÀ¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£ËÍ¤ÎºîÀï¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¾¡¤Ä¤Î¤Ç¡£¥ª¡¼¥À¡¼¤ò¤¬¤é¤Ã¤ÈÂØ¤¨¤Æ¤â¡¢ËÍ¤Î·×»»¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Àï¤¤Êý¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¾¡¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡¢§À¾Éð¡¦À¾¸ýÊ¸Ìé´ÆÆÄ¡Ê10¾¡8ÇÔ¡Ë¸òÎ®Àï¤ÏºÇÄã¤Ç¤â5³ä¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£2¤Ä¾¡¤Á±Û¤»¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¢§³ÚÅ·¡¦»°ÌÚÈ¥´ÆÆÄ¡Ê9¾¡8ÇÔ1Ê¬¤±¡Ë¤â¤¦¾¯¤·¤Ç¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤Ï»×¤¦¤¬¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤â¤è¤¯ÂÑ¤¨¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¥´¥ó¥¶¥ì¥¹¤Î²ÃÆþ¤¬Èó¾ï¤ËÂç¤¤¯¡¢Á°¤òÂÇ¤ÄÀõÂ¼¤Ë¤âÀ¨¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¢§DeNA¡¦»°±ºÂçÊå´ÆÆÄ¡Ê7¾¡11ÇÔ¡Ë·ë²Ì¤¬¼¨¤¹ÄÌ¤ê¡¢18»î¹çÃæ7¾¡¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Åê¼ê¤âÌî¼ê¤âÁ´ÂÎÅª¤Ë²ÝÂê¤ò¹îÉþ¤·¤Ê¤¤¤È¡£ÂÇÀþ¤ÏÄ´»Ò¤ò¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¾å¤²¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
¡¡¢§¥ä¥¯¥ë¥È¡¦¹âÄÅ¿Ã¸ã´ÆÆÄ¡Ê5¾¡12ÇÔ¡ËÀèÈ¯Åê¼ê¤¬½øÈ×¤ËÂç¤¤¯Êø¤ì¤ëÅ¸³«¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÅÀ¤â¼è¤ì¤º¡¢¾ï¤Ë¥²¡¼¥à¤òÄÉ¤Ã¤«¤±¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦Àï¤¤¤¬Â³¤¤¤¿¡£Åê¼ê¿Ø¤ÎÀ°È÷¤¬¤¹¤´¤¯½ÅÍ×¤À¤È»×¤¦¡£