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[Alexandros] ¤¬¡¢2025Ç¯4·î23Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿ºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØPROVOKE¡Ù¤Î¥¢¥Ê¥í¥°È×¤ò8·î13Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ ¡ØPROVOKE¡Ù¤Ï¡¢ÃíÌÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¦¥ÞÌ¼ ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥°¥ì¥¤¡Ù Âè1¥¯¡¼¥ë¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¤Î¡ÖÄ¶¤¨¤ë¡×¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÌÚÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥Ð¥ó¥«¡¼¡Ù¼çÂê²Î¡Ö¶â»úÅã¡×¡¢¹¾ºê¥°¥ê¥³¡Ø¥Ý¥Ã¥¡¼¡Ù¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¶Ê¡ÖBackseat¡×¤Ê¤É¤Î¹ë²Ú¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×³Ú¶Ê¤ÎÂ¾¡¢¿·¶Ê¤âÂ¿¿ô¼ýÏ¿¤·¤¿9ËçÌÜ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤À¡£ ¤Þ¤¿UNIVERSAL MUSIC STORE¤Ç¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼Ä¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥Ç¥¶¥¤¥óT¥·¥ã¥Ä¤È¥¢¥Ê¥í¥°È×¤ò¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥±¡¼¥¹¤Ë¤Ë¼ý¤á¤¿¹ë²Ú»ÅÍÍÈ×¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£´°Á´À¸»º¸ÂÄê¤Î°Ù¡¢ÀèÃå½ç¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤ÇÀ§Èó¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£ ◾️¡ØPROVOKE¡ÙÈ¯ÇäÆü¡§2025Ç¯8·î13Æü¡Ê¿å¡Ë ¢§Í½ÌóPDJJ-1011¡¡´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¡¿UNIVERSAL MUSIC STORE¸ÂÄê¾¦ÉÊ¡¿Ä¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤êT¥·¥ã¥ÄÉÕ¤¡¿¥¢¥Ê¥í¥°https://store-annex.universal-music.co.jp/product/pdjj1011/¡¡ UPJH-1047 ÄÌ¾ïÈ×¡¿¥¢¥Ê¥í¥°https://lnk.to/PROVOKE_LP¡¡ ¢£´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¡¿UNIVERSAL MUSIC STORE¸ÂÄê¾¦ÉÊ(¥¢¥Ê¥í¥°2ËçÁÈ+¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥Ç¥¶¥¤¥óT-¥·¥ã¥Ä[Ä¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê]¡Ü¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥±¡¼¥¹)ÉÊÈÖ¡§PDJJ-1011 ²Á³Ê¡§\16,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¥¢¥Ê¥í¥°2ËçÁÈ¡¿LP 33 1/3 rpm¢¨¥á¥ó¥Ð¡¼Ä¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¡¦¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥Ç¥¶¥¤¥óT-¥·¥ã¥Ä¥«¥é¡¼¡§¥Ö¥é¥Ã¥¯¥µ¥¤¥º¡§One Size ¢¨XLÁêÅö¢¨¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥±¡¼¥¹ÌóW327cm¡ßH327cm¡ßD48cm ¢£ÄÌ¾ïÈ×ÉÊÈÖ¡§UPJH-1047/8¡¡²Á³Ê¡§\6,050¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¥¢¥Ê¥í¥°2ËçÁÈ¡¿LP 33 1/3 rpm ¢£¼ýÏ¿¥¿¥¤¥È¥ë 9th Original Album¡ÖPROVOKE¡× SIDE A 01. PROVOKE 02. JULIUS¡¡¢¨WOWOWŽ¢Ï¢Â³¥É¥é¥ÞW ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤ ¡¼ËÌ³¤Æ»»ÉÀÄ¼ü¿ÍÁèÃ¥ÊÔ¡¼Ž£Âè£²ÏÃ¼çÂê²Î 03. WITH ALL DUE RESPECT 04. Ä¶¤¨¤ë¡¡¢¨¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¦¥ÞÌ¼ ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥°¥ì¥¤¡ÙÂè1¥¯¡¼¥ë¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î SIDE B 01. ¶â»úÅã¡¡¢¨¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÌÚÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥Ð¥ó¥«¡¼¡Ù¼çÂê²Î 02. EVERYBODY KNOWS 03. Coffee [¡Ä]
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