[Alexandros] が、2025年4月23日に発表した最新アルバム『PROVOKE』のアナログ盤を8月13日にリリースすることを発表した。 『PROVOKE』は、注目のアニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』 第1クールのオープニング主題歌の「超える」、テレビ朝日系木曜ドラマ『プライベートバンカー』主題歌「金字塔」、江崎グリコ『ポッキー』タイアップ曲「Backseat」などの豪華タイアップ楽曲の他、新曲も多数収録した9枚目のオリジナルアルバムだ。 またUNIVERSAL MUSIC STOREではメンバー直筆サイン入りジャケットデザインTシャツとアナログ盤をオリジナルアクリルケースにに収めた豪華仕様盤が発売される。完全生産限定の為、先着順なくなり次第終了とのことなので是非チェックしてほしい。 ◾️『PROVOKE』発売日:2025年8月13日(水) ▼予約PDJJ-1011 完全生産限定盤/UNIVERSAL MUSIC STORE限定商品/直筆サイン入りTシャツ付き/アナログhttps://store-annex.universal-music.co.jp/product/pdjj1011/ UPJH-1047 通常盤/アナログhttps://lnk.to/PROVOKE_LP ■完全生産限定盤/UNIVERSAL MUSIC STORE限定商品(アナログ2枚組+ジャケットデザインT-シャツ[直筆サイン入り]+オリジナルアクリルケース)品番:PDJJ-1011 価格:\16,500(税込)アナログ2枚組/LP 33 1/3 rpm※メンバー直筆サイン入り・ジャケットデザインT-シャツカラー:ブラックサイズ:One Size ※XL相当※オリジナルアクリルケース約W327cm×H327cm×D48cm ■通常盤品番:UPJH-1047/8 価格:\6,050(税込)アナログ2枚組/LP 33 1/3 rpm ■収録タイトル 9th Original Album「PROVOKE」 SIDE A 01. PROVOKE 02. JULIUS ※WOWOW「連続ドラマW ゴールデンカムイ ー北海道刺青囚人争奪編ー」第2話主題歌 03. WITH ALL DUE RESPECT 04. 超える ※アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』第1クールオープニング主題歌 SIDE B 01. 金字塔 ※テレビ朝日系木曜ドラマ『プライベートバンカー』主題歌 02. EVERYBODY KNOWS 03. Coffee […]

The post [Alexandros] 、最新アルバム『PROVOKE』アナログ盤の完全生産限定リリース決定 first appeared on BARKS.