¡ÚÊÆ¥É¥ë±ß¡ÛÅìµþ³¤¾å¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë¡Ä6·îÂè3½µ¤Î¡ÖÊÆ¹ñ·ÐºÑ¡×¤ÎÆ°¤
Íè½µ¤ÎÊÆ¥É¥ë±ßÁê¾ì¤ÎÆ°¸þ¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤½¤¦¤Ê¡ÖÀè½µ¤ÎÊÆ¹ñ·ÐºÑ¤ÎÆ°¤¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åìµþ³¤¾å¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
Àè½µ¤Î¼çÍ×¤Ê·ÐºÑ»ØÉ¸¡§5·î¤ÎÊÆ¾®ÇäÇä¾å¹â¤äFOMC¤Ê¤É¤ËÃíÌÜ
Àè½µ¤Ï¡¢5·î¤ÎÊÆ¾®ÇäÇä¾å¹â¤äFOMC¤ËÃíÌÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¿ÞÉ½1¡Ë¡£
¡Î¿ÞÉ½1¡ÏÀè½µ¤Î¼çÍ×·ÐºÑ»ØÉ¸ ¡Ê½Ð½ê¡ËBloomberg¡ÊÃí¡Ë20Æü10»þ»þÅÀ¤Î¥Ç¡¼¥¿
5·î¤ÎÊÆ¾®ÇäÇä¾å¤ÏÁ°·îÈæ¢¥0.9¡ó¤È»Ô¾ìÍ½ÁÛ¡ÊÆ±¢¥0.6¡ó¡Ë¤ò²¼²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
3¡Á4·î¤Ï¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ë¤è¤ë´ØÀÇÈ¯Æ°¤òÁ°¤Ë¼«Æ°¼Ö¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤Ë¶î¤±¹þ¤ß¼ûÍ×¤¬·ÑÂ³¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢5·î¤Ï¤½¤ÎÈ¿Æ°¤¬É½¤ì¤¿³Ê¹¥¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¿ÞÉ½2¡Ë¡£
¡Î¿ÞÉ½2¡Ï¾®ÇäÇä¾å¹â¤Î¿ä°Ü ¡Ê½Ð½ê¡ËBloomberg¡ÊÃí¡ËŽºŽÝŽÄŽÛŽ°ŽÙŽ¸ŽÞŽÙŽ°ŽÌŽß¤Ï³°¿©¡¢¼«Æ°¼ÖÆ±ÉôÉÊ¡¢·úÀß»ñºà¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¤ò½ü¤¤¤¿¤â¤Î
¤â¤Ã¤È¤â¡¢¾®ÇäÇä¾å¹â¤Î´ðÄ´¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç½ÅÍ×¤Ê¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ê¼«Æ°¼Ö¤Ê¤É¤ò½ü¤¤¤¿¾®ÇäÇä¾å¹â¡Ë¤ÏÁ°·îÈæ¡Ü0.4¡ó¤È4·î¡ÊÆ±¢¥0.1¡ó¡Ë¤«¤é¥×¥é¥¹¤ËÅ¾¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢Äì·ø¤µ¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÀè¡¢´ØÀÇ°ú¤¾å¤²¤ËÈ¼¤¦¥¤¥ó¥Õ¥ì²ÃÂ®¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¾®ÇäÇä¾å¹â¤¬Äì·ø¤µ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
FOMC¤Ï»öÁ°¤ÎÍ½ÁÛÄÌ¤ê¡¢FF¶âÍø¤ÎÍ¶Æ³ÌÜÉ¸¥ì¥ó¥¸¡ÊÀ¯ºö¶âÍø¡Ë¤ò4.25¡ó¡Á4.50¡ó¤Ë¿ø¤¨ÃÖ¤¯¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇÂç¤Î¾ÇÅÀ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥É¥Ã¥È¥Á¥ã¡¼¥È¡ÊÀ¯ºö°Ñ°÷¤ÎÀ¯ºö¶âÍø¸«ÄÌ¤·¡Ë¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯¤ÎÀ¯ºö¶âÍø¸«ÄÌ¤·¡ÊÃæ±ûÃÍ¡Ë¤Ï3·î¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë2²ó¤ÎÍø²¼¤²¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2026Ç¯¤Ï2²ó¤ÎÍø²¼¤²¤«¤é1²ó¤ÎÍø²¼¤²¤Ë½¤Àµ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¿ÞÉ½3¡Ë¡£
¡Î¿ÞÉ½3¡Ï¥É¥Ã¥È¥Á¥ã¡¼¥È¤ÎÀ¯ºö¶âÍø¸«ÄÌ¤· ¡Ê½Ð½ê¡ËFRB¸øÉ½»ñÎÁ¤ò¤â¤È¤ËÅìµþ¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈºîÀ®¡ÊÃí¡Ë1²ó¤ÎÍø²¼¤²Éý¤Ï0.25%
Æ±»þ¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤¿·ÐºÑ¸«ÄÌ¤·¤Ç¤Ï¡¢´ØÀÇ°ú¤¾å¤²¤Ë¤è¤êÀ®Ä¹Î¨¤¬ÍÞÀ©¤µ¤ì¡¢¸ÛÍÑ¤¬¤ä¤ä°²½¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬²¡¤·¾å¤²¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Ë½¤Àµ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Åìµþ³¤¾å¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È
¢¨Åö¥ì¥Ý¡¼¥È¤Î±ÜÍ÷¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡Ú¤´Î±°Õ»ö¹à¡Û¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡Ê¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï´ØÏ¢µ»ö¡Ø¡ÚÊÆ¥É¥ë±ß¡ÛÅìµþ³¤¾å¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë¡Ä6·îÂè3½µ¤Î¡ÖÊÆ¹ñ·ÐºÑ¡×¤ÎÆ°¤¡Ù¤ò»²¾È¡Ë¡£