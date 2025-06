櫻坂46が、6月25日に発売する12thシングル「Make or Break」に収録されるBACKSメンバー楽曲「港区パセリ」を6月23日に先行配信すること、その日の22時にMV公開することを発表した。 ◆櫻坂46 動画 楽曲のセンターを務めるのは、三期生・石森璃花。自身二度目のBACKSセンターとなる。 なお今シングルのBACKSメンバーは、7月9日、10日には千葉県・幕張イベントホールにて<12th Single BACKS LIVE!!>が開催され、さらにグループとしては7月24日から26日にかけて東京ドーム3デイズ公演、そして8月23日、24日には京セラドーム大阪2デイズのドーム5デイズへの挑戦も控えている。 https://youtu.be/aLu4oyQ2zdw ■12thシングル「Make or Break」発売日:2025年6月25日(水)CD:http://sakurazaka46.lnk.to/20250625_MakeorBreak_PKG ▼「港区パセリ」配信https://sakurazaka46.lnk.to/MinatokuParsley ▼「Make or Break」配信https://sakurazaka46.lnk.to/MakeorBreak ▼「死んだふり」配信https://sakurazaka46.lnk.to/Shindafuri ○Blu-ray付き初回仕様限定盤 TYPE-A / SRCL-13360〜13361 / ¥2,000(税込)初回仕様限定盤 TYPE-B / SRCL-13362〜13363 / ¥2,000(税込)初回仕様限定盤 TYPE-C / SRCL-13364〜13365 / ¥2,000(税込)初回仕様限定盤 TYPE-D / SRCL-13366〜13367 / ¥2,000(税込) ○初回仕様限定盤・封入特典応募特典シリアルナンバー封入メンバー生写真(各TYPE別より1枚ランダム封入) ○通常盤 / CDのみCD only / SRCL-13368 / ¥1,200(税込) ○TYPE-A 1.Make or Break 2.死んだふり 3.港区パセリ […]

