緑黄色社会が、結成記念日となる7月4日に新曲「illusion」を配信リリースすることを発表した。 「illusion」は、作曲を穴見真吾(B)、作詞を小林壱誓(G)が手がけ、共同アレンジャーとして花井諒が参加している。届かないとわかっていても惹かれてしまう、まるで手品のような魅力に翻弄される感情をテーマに、ドゥーワップを取り入れたユーモラスでダンサブルなサウンドで表現した1曲に仕上がっているという。 なお、7月4日、5日は東京体育館でワンマンライブ<Channel Us 2025 at 東京体育館>が開催される。 ◾️「illusion」 作詞:小林壱誓 作曲:穴見真吾 編曲:穴見真吾・花井諒2025年7月4日(金)配信リリース ◾️<Channel Us 2025 at 東京体育館> 2025年7月4日(金)、5日(土)東京体育館チケット:全席指定¥9,000(税込)https://www.ryokushaka.com/live/ ◾️<Ryokuoushoku Shakai ASIA TOUR 2025> 2025年9月30日(火)名古屋10月2日(木)大阪10月11日(土)12(日)ソウル10月18日(土)19(日)ソウル10月24日(金)上海10月26日(日) 広州10月28日(火)香港11月7日(金)ジャカルタ11月9日(日) シンガポール11月14日(日)東京*会場名・チケット発売情報等の詳細は後日発表https://www.ryokushaka.com/live/ 関連リンク ◆緑黄色社会 オフィシャルサイト◆緑黄色社会 オフィシャルYouTubeチャンネル

