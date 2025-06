ねぐせ。が、新曲「織姫とBABY feat. 汐れいら」のMVを公開した。 ◆ねぐせ。動画 ねぐせ。として初めてゲストミュージシャンを招いた本楽曲は、“織姫”と“彦星”の七夕物語と、現実の男女模様を織り交ぜた男女デュエットナンバーだという。また、6月21日に幕張メッセ イベントホールで開催されたねぐせ。のホールツアーファイナル公演でも、汐れいらがサプライズゲストとして登場した。 そんな中、本日公開されたMVでは、高校生の男女が不思議な星に導かれて出会うストーリーが描かれ、きらきらと電飾が煌めくセットでのメンバー演奏シーンで構成されたロマンチックな作品に。夏の匂いを感じるメロウなサウンドと、ハスキーでいて甘く切ない二人の歌声が交じり合う楽曲に相応しいテイストの映像に仕上がっているとのこと。 そして公式HPでは、ねぐせ。と汐れいらのオフィシャルインタビューと撮り下ろし写真も公開となっており、ねぐせ。が汐れいらにオファーを出した経緯や、実は2年前にはdemoがあった話、和気藹々としたレコーディングエピソードなどが掲載されている。ミュージシャンとしてのリスペクトをお互いに強く持っているその関係性を垣間見ることができるので、ぜひチェックして欲しい。 ◾️「織姫とBABY feat. 汐れいら」配信中:https://kmu.lnk.to/OrihimeBABY ▼ねぐせ。と汐れいらのオフィシャルインタビュー、撮り下ろし写真公開中https://neguse.jp/interview/ ■<ねぐせ。対バンツアー「BAND TO THE FUTURE 供廖 2025年11月22日(土)福岡 Zepp Fukuoka2025年11月24日(月祝)広島 BLUE LIVE2025年11月29日(土)新潟 LOTS2025年12月6日(土)大阪 Zepp Osaka Bayside2025年12月12日(金)愛知 Zepp Nagoya2025年12月14日(日)香川 高松festhalle2026年1月11日(日)宮城 GIGS2026年1月17日(土)北海道 Zepp Sapporo2026年1月23日(金)東京 Zepp Haneda2026年1月24日(土)東京 Zepp Haneda チケット:5,500円(1ドリンク別)スタンディング, 2F座席, 2Fスタンディング ・スーパー愛し隊! 最速抽選先行:2025年6月21日(土)20:00〜6月24日(火)23:59https://special.neguse.jp/news/detail/29 ・オフィシャル1次抽選先行:2025年6月25日(水)12:00〜7月6日(日)23:59https://l-tike.com/neguse/ ■<ねぐせ。 5th Annivesary 名古屋’s ROCKS VIBES 2025> 2025年8月27日(水)名古屋 ダイアモンドホール開場 11:00 / 開演 12:00 チケット:5,500円(1ドリンク別) […]

