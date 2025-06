女王蜂が、毎年“蜂月蜂日”に開催している単独公演を2025年も<“単独公演「蜂月蜂日〜08〜」”>と題して、2025年8月8日に東京・Zepp Haneda(TOKYO)で開催することを発表した。 本日より、公式ファンクラブ「CLLUB OF qb」にてファンクラブ先行チケットの受付を開始。 そんな女王蜂は、2025年5月7日NHKホールより<女王蜂 全国ホールツアー2025「悪」>を開催中だ。また、2025年7月23日に東京・ガーデンシアター<女王蜂 単独公演「強火」>の開催が決定している。<女王蜂 単独公演「強火」>は6月21日10時より各プレイガイドにてチケットを一般発売中なので、ぜひチェックして欲しい。 そして、2025年8月30日に上海静安体育中心体育馆 Shanghai Jing’an Sports Centerにて<QUEEN BEE TOUR 2025 「AKU」in Shanghai>も開催が決定した。 ◾️<女王蜂 単独公演「蜂月蜂日〜08〜」> 日程:2025年8月8日(金)時間:18:00 / 19:00会場:Zepp Haneda料金:7,500円(税込/1Fスタンディング/2F指定席/別途要ドリンク代)※6歳以上チケット必要、6歳未満入場不可発売日:7月19日(土)問い合わせ先:DISK GARAGE(https://info.diskgarage.com/) ◆チケット先行・女王蜂FCサイト先行受付2025年6月22(日)20:00〜2025年7月2日(水)23:59https://clubofqb.com/ ・オフィシャルHP先行受付2025年7月3日(木)12:00〜2025年7月13日(日)23:59https://eplus.jp/ziyoouvachi25/ ◾️<女王蜂 単独公演「強火」> 日程:2025年7月23日(水)時間:18:00 / 19:00会場:東京ガーデンシアター料金:ジュリ扇付きチケット10,000円(税込/全席指定・オリジナルジュリ扇付き) 通常チケット7,800円(税込/全席指定)※6歳以上チケット必要、6歳未満入場不可※ジュリ扇付きチケットの販売は、公式ファンクラブ「CLUB OF qb」会員先行受付とオフィシャルHP先行のみとなります。数に限りがございますので、予めご了承ください。発売日:6月21日(土)問い合わせ先:DISK GARAGE(https://info.diskgarage.com/) ◾️<女王蜂 全国ホールツアー2025「悪」> ●料金ジュリ扇付きチケット10,000円(税込/全席指定・オリジナルジュリ扇付き) 通常チケット7,800円(税込/全席指定)※6歳以上チケット必要、6歳未満入場不可※ジュリ扇付きチケットの販売は、公式ファンクラブ「CLUB OF qb」会員先行受付とオフィシャルHP先行のみとなります。数に限りがございますので、予めご了承ください。※NHKホール公演のみ、「紙扇子付きチケット(10,000円)」の販売になります。※公式HPにて本公演の注意事項を必ずご確認くださいますようお願い申し上げます。 日程:2025年6月27日(金)時間:開場18:00 / 開演19:00会場:ロームシアター京都メインホール問い合わせ:夢番地(大阪)(06-6341-3525 / 平日12:00~17:00) 日程:2025年6月28日(土)時間:開場17:00 / 開演18:00会場:福岡サンパレス問い合わせ:キョードー西日本(0570-09-2424 / 11:00〜15:00(日曜日/祝日休)) 日程:2025年7月4日(金)時間:開場18:00 / 開演19:00会場:金沢市文化ホール問い合わせ:キョードー北陸チケットセンター 025-245-5100(営業時間:火〜金 […]

