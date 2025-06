ヒトリエが、自身初となるホールワンマンライブ<HITORI-ESCAPE IN THE CUBE>を2026年2月23日に東京・LINE CUBE SHIBUYAで開催することを発表した。 この発表は、本日東京・EX THEATER ROPPONGIにて行われた全国ツアー<ヒトリエ Freaky Friendship Tour 2025>のアンコール終盤にサプライズでアナウンスされた。 チケットは、ヒトリエMOBILE SITE「HITORI-ATELIER」にて、6月23日12時より先行受付がスタート。続くオフィシャル最速先行予約は7月5日12時より受付開始となる。初のスペシャルなホールライブを是非チェックしてほしい。 またヒトリエは現在、アジアツアー<Freaky Friendship Tour 2025 -Asia Tour->を敢行中。中国6公演をすべてソールドアウトで駆け抜け、今後は韓国・台北での公演も控えているほか、日本国内でも続々とライブ出演が決定している。 ◾️<HITORI-ESCAPE IN THE CUBE> 2026年2月23日(月・祝)東京・LINE CUBE SHIBUYAOPEN 16:45 / START 17:30チケット:全席指定¥5,800(税込) ・FC/MOBILE SITE先行予約2025年6月23日(月)12:00〜6月30日(月)23:59迄※お1人様4枚まで、抽選にて受付 モバイルサイト「HITORI-ATELIER」: http://hitorie.com ・オフィシャル最速先行予約2025年7月5日(土)12:00〜7月21日(月・祝)23:59迄※お1人様4枚まで、抽選にて受付 専用URL:https://eplus.jp/hitorie/ ◾️<HITORIE Freaky Friendship Tour 2025 -Asia Tour-> ・2025年7月11日(金)ソウル・SangsangmadangOPEN 19:30 / START 20:00https://www.highjinkx.com/hitorie-2025 ・2025年8月3日(日)台北・The Wall Live HouseOPEN 17:30 / START […]

