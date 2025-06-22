¡Ö»õ¤¬¤æ¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×MBµÜÉôÍõÍü¤¬¹á¹Á¥é¥¦¥ó¥ÉºÇ½ªÀï¤ÇÌöÆ°¡ª ¡Ö¼¡¤Î¥é¥¦¥ó¥É¤â·ÑÂ³¤·¤¿¤¤¡×
¡¡½÷»Ò¥Ð¥ìー¥Üー¥ëÆüËÜÂåÉ½¤Ï22Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢¥Íー¥·¥ç¥ó¥º¥êー¥°2025½÷»Ò¤ÎÍ½Áª¥é¥¦¥ó¥É¤Ç½÷»Ò¥Á¥§¥³ÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¡¢¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È3-0¡Ê25-22¡¢25-17¡¢ 25-20¡Ë¤Ç¥¹¥È¥ìー¥È¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¾¶á¤Î2»î¹ç½÷»Ò¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½¤È½÷»ÒÃæ¹ñÂåÉ½¤ËÏ¢ÇÔ¤·¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¤À¤¬¡¢Í½Áª¥é¥¦¥ó¥ÉÂè2½µ¤Î¹á¹Á¥é¥¦¥ó¥ÉºÇ½ªÀï¤Ç²÷¾¡¡£¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«ー¤ÎµÜÉôÍõÍü¤¬U-NEXT¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ë±þ¤¸¡¢»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢Àï°ÊÍè2»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿µÜÉô¡£¥Á¥§¥³Àï¤Ç¤Ï2ËÜ¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò´Þ¤à11ÆÀÅÀ¤ÈÌöÆ°¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¹á¹Á¥é¥¦¥ó¥É¤Ï¤¢¤Þ¤ê¼«Ê¬¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤¬·è¤Þ¤é¤º»õ¤¬¤æ¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ½ªÀï¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤Ç¥Áー¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤Æ¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È°ÂÅÈ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡Ï¢ÇÔÃæ¤È¤¤¤¦Æñ¤·¤¤¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢µÜÉô¤Ï¡Ö¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤¤¤¤¥×¥ìー¤ò½Ð¤·¤Æ¼¡¤ÎÀéÍÕ¥é¥¦¥ó¥É¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡¢¡Ö¥ß¥É¥ë¤¬¿¿¤óÃæ¤Î°õ¾Ý¤Ä¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î°Õ¼±¤ò¤â¤Ã¤Æ»î¹ç¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«ー¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥»¥Ã¥¿ー¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¤³¤Î¥²ー¥à¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¹½ÃÛ¤Ç¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¼¡¤Î¥é¥¦¥ó¥É¤â·ÑÂ³¤·¤¿¤¤¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¼¡¤Î¥é¥¦¥ó¥É¤ÏÆüËÜ¡£7·î6Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤éÀéÍÕ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£ÎãÇ¯¤è¤ê´Ö³Ö¤Î¶õ¤¤¤¿¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢µÜÉô¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¥ê¥«¥Ð¥êー¤·¡¢¤³¤Î2¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ò½¤Àµ¤¹¤ë»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æー¥¸¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤ËÂª¤¨¡¢¡Öµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¡¢ÀéÍÕÂç²ñ¤ÇÁ´°÷¤ÇÎÉ¤¤¥×¥ìー¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦½àÈ÷¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¹á¹Á¥é¥¦¥ó¥É¤ò2¾¡2ÇÔ¤Ç½ª¤¨¡¢Âç²ñÄÌ»»6¾¡2ÇÔ¤È¤·¤¿ÆüËÜ¡£ÎÉ¤¤·Á¤ÇÆüËÜ¥é¥¦¥ó¥É¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¡£