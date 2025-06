¡Öthe bee¡Çs knees¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©¡Öknee¡×¤Ï¡ÖÉ¨¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¡ª¡Ú1Ê¬±Ñ²ñÏÃ¡Û

正解は「最高に素晴らしい」でした!

「the bee’s knees」は「best(ベスト)」=「最高」が砕けた表現で、韻を踏んでいるので文章の語感もよくなる表現ですよ。

「This new restaurant is the bee's knees!」

(この新しいレストランは最高だね!)