È¬Â¼ÎÝàËÜÌ¿á¥Û¡¼¥¯¥¹¹Ô¤¤ÏÀ®Î©¤¹¤ë¤Î¤«¡¡ÊÆ»ï¤Ï»°³Ñ¥È¥ì¡¼¥ÉÍ½ÁÛ¡ÖÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡×
¡¡ÊÆ¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë£Î£Â£Á¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤ÎÈ¬Â¼ÎÝ¡Ê£²£·¡Ë¤ò½ä¤Ã¤Æ¡¢º£²Æ¤Î¥È¥ì¡¼¥ÉÀè¤È¤·¤ÆàËÜÌ¿á¤È¤ß¤é¤ì¤ë¥Û¡¼¥¯¥¹°ÜÀÒ¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤Î¤«ÊÆÂç¼ê»ï¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥Æ¥Ã¥É¡×¤¬Å°ÄìÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡È¬Â¼¤Ïº£µ¨¤ÎÈôÌö¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤Ï·ü°Æ¤Î¥»¥ó¥¿¡¼Êä¶¯¤ËÁ´ÎÏ¤òÃí¤°¹½¤¨¡£Â¾µåÃÄ¤«¤é¿Íµ¤¤ÎÈ¬Â¼¤¬¥È¥ì¡¼¥É¤ÎÀÚ¤ê»¥¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢Æ°¸þ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Åß¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¤â´ü¸Â¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç³ÍÆÀ¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤¿¥Û¡¼¥¯¥¹¤À¡£Æ±»ï¤Ï¡¢º£²Æ¤Ë»°³Ñ¥È¥ì¡¼¥É¤¬À®Î©¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡Ö¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¿¼¹ï¤Ê¥Ë¡¼¥º¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤¤¤¯¤é¶¯Ä´¤·¤Æ¤â¤·²á¤®¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¥Í¥Ã¥Ä¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¡¢¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥¯¥é¥¯¥¹¥È¥ó¤Ï¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤Ë¿Íµ¤¤Î¹â¤¤¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Í¥Ã¥Ä¤¬Èà¤Î¥È¥ì¡¼¥É¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤ÄÍýÍ³¤ÏÍÆ°×¤ËÍý²ò¤Ç¤¤ë¡×¤È¤Þ¤º¤Ï»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤Ïº£²Æ¡¢¸·¤·¤¤¥µ¥é¥ê¡¼¥¥ã¥Ã¥×À©¸Â¤ÎÃæ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤Î¥È¥ì¡¼¥É¤ËÂè£³¤Î¥Á¡¼¥à¤ò´Þ¤á¤ë¤Î¤ÏÍý¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¥Û¡¼¥¯¥¹¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥¢¥È¥é¥ó¥¿¤Ïº£²Æ¡¢ºâÀ¯ÌÌ¤ÇÂç¤¤Ê½ÀÆðÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥³¡¼¥È¤ÎÁØ¤Î¸ü¤µ¡¢¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¤½¤·¤Æ¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥ê¡¼¥É¥¬¡¼¥É¡¿¥Ü¡¼¥ë¥Ï¥ó¥É¥é¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ë¡¼¥º¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¡×¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¥È¥ì¡¼¥É°Æ¤È¤·¤Æ¡¢¥Û¡¼¥¯¥¹¤¬È¬Â¼¤ò³ÍÆÀ¡¢¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤¬¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥¯¥é¥¯¥¹¥È¥ó¡¢¥¥ã¥à¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¡¢¥¸¥ç¥ë¥¸¥å¡¦¥Ë¥¢¥ó¡¢£²£°£²£¹Ç¯¥É¥é¥Õ¥È£²½äÌÜ»ØÌ¾¸¢¤ò³ÍÆÀ¡¢¥Í¥Ã¥Ä¤¬¥Æ¥ì¥ó¥¹¡¦¥Þ¥ó¡¢¥¸¥ã¥ì¥Ã¥É¡¦¥Ð¥ó¥À¡¼¥Ó¥ë¥È¡¢¥²¥¤¥Ö¡¦¥Ó¥ó¥»¥ó¥È¡¢¥Þ¥¥·¡¦¥¯¥ì¥Ð¡¼¡¢£²£·Ç¯£²½äÌÜ»ØÌ¾¸¢¡¢£²£¸Ç¯£±½äÌÜ»ØÌ¾¸¢¸ò´¹¡¢£³£±Ç¯£±½äÌÜ»ØÌ¾¸¢¡¢£³£±Ç¯£²½äÌÜ»ØÌ¾¸¢¤È¿äÂ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±»ï¤Ï¥Û¡¼¥¯¥¹¤¬È¬Â¼¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈ¬Â¼¤Ï¥±¥¬¿Í¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¥¸¥§¥¤¥ì¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤ÎÀèÈ¯¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÊä¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¹¥â¡¼¥ë¥Ü¡¼¥ë¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ç¤â£µÈÖ¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¥¢¥È¥é¥ó¥¿¤Î¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¶½Ì£¿¼¤¤ÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡È¬Â¼¤Ï»ÄÎ±¤«¤é¥Û¡¼¥¯¥¹¹Ô¤¤«¡¢¤Ï¤¿¤Þ¤¿Â¾¤Î¿·Å·ÃÏ¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ÎÆ°¸þ¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£