µ¬Â§Àµ¤·¤µ¤¬´ñÌ¯¤Ë±Ç¤ë¤³¤È¤â¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¤«¤é¸«¤¿ÆüËÜ¤ÎÉÔ»×µÄ
¤Ê¤ó¤Ç¤â¡ÖÂç¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×¤ÇÊÒÉÕ¤±¤ë¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¤ÎÀ³Ê¤òÉ×¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿
¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¤ÎÉ×¡¦¥¬¥¤¥Ã¥¯¤µ¤ó¤ÈÆüËÜ¤Ç½Ð²ñ¤¤¡¢2019Ç¯¤«¤é¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¿¤·¤Ð¤Ò¤í¡Ê¥Ò¥í¥³¡Ë¤µ¤ó¡£¸½ÃÏ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿Â©»Ò¡¦¤Ù¤Ù¥À¥â¤Á¤ã¤ó¤¬2ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£Ç¯2·î¡¢ÆüËÜ¤Øµ¢¹ñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
6Ç¯¤ËÅÏ¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹À¸³è¤Ç¤Ï¡¢Ê¸²½¤ä½¬´·¤Î°ã¤¤¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤âÂç¤é¤«¤Ç¥Æ¥¥È¡¼¤¹¤®¤ë¡Ê¡©¡Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¤ÎÀ¸¤Êý¤Ë¿¨¤ì¤¿¤·¤Ð¤Ò¤í¤µ¤ó¡£¤È¤³¤È¤ó¼«Í³¤òëð²Î¤¹¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¤ÎÌÌÇò¤µ¤Ë¡¢²þ¤á¤ÆÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¤·¤Ð¤Ò¤íÃø¤Î½ñÀÒ¡Ø¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¤Ï·¤²¼¤Ë·ê¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤âÍ¥²í¤ËÀ¸¤¤ë¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¤«¤é¸«¤¿ÆüËÜ¤ÎÉÔ»×µÄ
Ãø¡á¤·¤Ð¤Ò¤í¡¿¡Ø¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¤Ï·¤²¼¤Ë·ê¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤âÍ¥²í¤ËÀ¸¤¤ë¡Ù