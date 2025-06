¥ë¥Õ¥£¤ÎÀ¼¤¬ÌÄ¤ë¡ª¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡ÖONE PIECE¥«¡¼¥É¥²¡¼¥à ¥µ¥¦¥ó¥É¥í¡¼¥À¡¼ ¥ë¥Õ¥£¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×

「プレミアムバンダイ」では、『ONE PIECE』より「ONE PIECEカードゲーム サウンドローダー ルフィエディション」の予約受付を開始しました。

プレミアムバンダイ「ONE PIECEカードゲーム サウンドローダー ルフィエディション」

・価格 :3,850円(税込)(送料・手数料別途)

・セット内容:ONE PIECEカードゲーム サウンドローダー本体…1

限定特典カード…1

・商品サイズ:ONE PIECEカードゲーム サウンドローダー本体

…H約94mm×W約69mm×D約18mm

限定特典カード…H約88mm×W約63mm

・商品素材 :ONE PIECEカードゲーム サウンドローダー本体…ABS・PC

・電池 :LR44×3(付属) ※セットしている電池はテスト用です。

・予約期間 :2025年6月22日(日)16時〜2025年8月16日(土)23時予定

・対象年齢 :9才以上

・販売ルート:バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」、他

・商品お届け:2025年12月予定

・発売元 :バンダイ

特長

「ONE PIECEカードゲーム」の3周年を記念し、ONE PIECEカードゲーム専用の音声ギミック入りカードローダーの第3弾を商品化します。

「ONE PIECEカードゲーム サウンドローダー」は、「ONE PIECEカードゲーム」専用の、キャラクターをイメージした効果音や劇中BGMを収録した音が鳴る仕様のカードローダーです。

シリーズ第3弾となる本商品はルフィの音声を収録しています。

本体は、オフィシャルカードケースに収まる持ち運びやすいサイズ感で、ONE PIECEカード一枚を収納することができます。

カードの保管用に使用することはもちろん、サウンドローダーにカードを入れたままONE PIECEカードゲームで対戦することも可能です。

本体側面のBGMボタンを押すことで、SEKAI NO OWARI「最高到達点(TVアニメサイズ90秒)」を再生することができるほか、本体のモードセレクトボタンを押すとルフィの「ギア」を切り替えることができます。

さらに、田中真弓さんのボイスを多数収録。

効果音ボタンを押すと、ルフィが必殺技を放つときのセリフと効果音を一緒に楽しめます。

勝利ボイス・敗北ボイスでゲームをさらに盛り上げて遊べます。

BGMを流してプレイ中の高揚感を高めることや、アタック時などの動作に合わせてキャラクターの効果音を再生することで、世界観に没入したカードゲームの楽しみ方を体験することができます。

また、商品限定デザインとなる、特製イラストのONE PIECEカード「モンキー・D・ルフィ」も付属します。

(C)尾田栄一郎/集英社

(C)尾田栄一郎/集英社・フジテレビ・東映アニメーション

