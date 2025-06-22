ÊÆ·³¥¤¥é¥ó³Ë»ÜÀß¹¶·â¤Ç°ÂÊÝ²ñµÄ³«ºÅ¡¢ÀÐÇË¼óÁê¡ÖË®¿ÍÂàÈò¤ËËüÁ´¡×
¥¢¥á¥ê¥«·³¤¬¥¤¥é¥ó¤Î³Ë»ÜÀß¤Ë¹¶·â¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ï22ÆüÍ¼Êý¡¢¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã²ñµÄ4Âç¿Ã²ñ¹ç¤ò³«¤¡¢ÂÐ±þ¤ò¶¨µÄ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²ñµÄ½ªÎ»¸å¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤Ïµ¼ÔÃÄ¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡Ö²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âË®¿Í¤ÎÂàÈò¤¬¡¢¤¤Á¤ó¤È¹Ô¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¡¢À¯ÉÜ¤È¤·¤ÆËüÁ´¤ò¿Ô¤¯¤¹¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥á¥ê¥«·³¤Î¹¶·â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö´ØÏ¢¤Î»ö¼Â´Ø·¸¤ò°ú¤Â³¤³ÎÇ§Ãæ¡×¤È¤·¤Æ¡¢»Ù»ý¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÌÀ¸À¤òÈò¤±¤Þ¤·¤¿¡£ÀÐÇË¼óÁê¤Ï¡Ö»öÂÖ¤òÁá´ü¤ËÄÀÀÅ²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬²¿¤è¤ê¤â½ÅÍ×¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¥¤¥é¥ó¤Î³ËÊ¼´ïÊÝÍ¤Ï·è¤·¤Æµö¤µ¤ì¤Ê¤¤Î©¾ì¤Ï¡¢°ì´Ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²þ¤á¤Æ¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£