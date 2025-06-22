´Ú¹ñÂçÅýÎÎ¡¢¾·ÂÔ¤µ¤ì¤¿£Î£Á£Ô£Ï¼óÇ¾²ñµÄ¤ò·çÀÊ¡Ä¹ñÆâ¤Î·ü°Æ¤ÈÃæÅì¾ðÀª¤Ë¤è¤ëÉÔ³Î¼ÂÀ¤Ê¤É¤ò¹ÍÎ¸
¡¡¡Ú¥½¥¦¥ë¡á°ÍÅÄÏÂºÌ¡Û´Ú¹ñÂçÅýÎÎÉÜ¤Ï£²£²Æü¡¢ÍûºßÌÀ¡Ê¥¤¥¸¥§¥ß¥ç¥ó¡ËÂçÅýÎÎ¤¬£²£´¡¢£²£µÆü¤Ë¥ª¥é¥ó¥À¤Ç³«¤«¤ì¤ëËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌóµ¡¹½¡Ê£Î£Á£Ô£Ï¡Ë¼óÇ¾²ñµÄ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤Ê¤¤¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Íû»á¤Ï£Î£Á£Ô£ÏÂ¦¤«¤é¼óÇ¾²ñµÄ¤Ø¤Î¾·ÂÔ¤ò¼õ¤±¡¢½ÐÀÊ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡ÂçÅýÎÎÉÜ¤Ï½ÐÀÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀÑ¶ËÅª¤Ë¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¿¡×¤È¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖÍÍ¡¹¤Ê¹ñÆâ¤Î·ü°Æ¤ÈÃæÅì¾ðÀª¤Ë¤è¤ëÉÔ³Î¼ÂÀ¤Ê¤É¤òÁí¹çÅª¤Ë¹ÍÎ¸¤·¡¢»²²Ã¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Íû»á¤ËÂå¤ï¤ë½ÐÀÊ¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢£Î£Á£Ô£ÏÂ¦¤È¶¨µÄ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£