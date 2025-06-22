¥¤¥é¥ó¡¦¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÁ´ÌÌÀïÁè¤Î´íµ¡¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Î»²Àï¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡¡¡Ö¥Ð¥ó¥«¡¼¥Ð¥¹¥¿¡¼¡×¤ËÃíÌÜ½¸¤Þ¤ë¡Ú¥µ¥ó¥Ç¡¼¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡Û
¥¤¥é¥ó¤È¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¡£¤É¤Á¤é¤âÃæÅì¤Î·³»öÂç¹ñ¤Ç¤¹¤¬¡¢¹ñ¶¤òÀÜ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÀïÆ®µ¡¤ä¥ß¥µ¥¤¥ë¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë±þ½·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÀïÎÏ¤òÈæ³Ó¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¦¡¦¡¦
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¥¤¥é¥ó¡¦¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÁ´ÌÌÀïÁè¤Î´íµ¡¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Î»²Àï¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡¡¡Ö¥Ð¥ó¥«¡¼¥Ð¥¹¥¿¡¼¡×¤ËÃíÌÜ½¸¤Þ¤ë¡Ú¥µ¥ó¥Ç¡¼¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡Û
¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÍ¥°Ì¤Î¶õÃæÀï¡Ä¥¤¥é¥ó¤ÎËÉ¶õÌÖ¤Ï»öÁ°¹¶·â¤ÇÌµÎÏ²½¤«
¤Þ¤º¡¢ÀïÆ®µ¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤¬340µ¡¡¢¥¤¥é¥ó¤¬287µ¡¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÂ¦¤Ï¥¢¥á¥ê¥«À½¤ÎºÇ¿·±Ô¤Î¥¹¥Æ¥ë¥¹ÀïÆ®µ¡F35¤Ê¤É¤¬¼çÎÏ¤Ê¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¥¤¥é¥óÂ¦¤Ïµì¥½Ï¢À½¤Ê¤É¸Å¤¤À¤Âå¤ÎÀïÆ®µ¡¤¬ÂçÈ¾¤Ç¡¢¤«¤Ê¤ê¤ÎÀïÎÏº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÉ¶õ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÂ¦¤Ï¼«¹ñÀ½¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¤Û¤«¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤«¤é¶¡µë¤µ¤ì¤ë¡Ö¥µ¡¼¥É¡×¤Ê¤É¤Î·Þ·â¥ß¥µ¥¤¥ë¤òÇÛÈ÷¡£°ìÊý¤Î¥¤¥é¥ó¤Ë¤Ï¥í¥·¥¢À½¤Î¡ÖS-300¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢º£²ó¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÂ¦¤Ï¡¢»öÁ°¤ËÄµÊóµ¡´Ø¡Ö¥â¥µ¥É¡×¤Î¹©ºî°÷¤ò¥¤¥é¥óÂ¦¤Ë¿¯Æþ¤µ¤»¡¢ÀèÀ©¹¶·â¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¥É¥í¡¼¥ó¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎËÉ¶õ¥·¥¹¥Æ¥à¤òÇË²õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ËÀ©¶õ¸¢¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¤¥é¥ó¤Ï¡¢ÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¤¬¼ç¤ÊÈ¿·â¼êÃÊ¡£¤¿¤À¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ò¼ÍÄø¤Ë¤ª¤µ¤á¤ë¥ß¥µ¥¤¥ë¤Ï2000È¯¤Û¤É¤È¤µ¤ì¡¢¤¹¤Ç¤Ë470È¯¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¤Ï¡Ö¥ß¥µ¥¤¥ë¤ä¥É¥í¡¼¥ó¹¶·â¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¿ô½µ´Ö¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ÏÀïÆ®µ¡¤ËÅëºÜ¤¹¤ëÀºÌ©Í¶Æ³ÃÆ¡¢¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼È¯¼Í·¿¤Î¥ß¥µ¥¤¥ë¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤ÎÊ¼´ï¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤«¤é¶¡µë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÀïÁè¤ò·ÑÂ³¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤Ç¤âÍÍø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¥¤¥é¥ó¤ÏNPT=³ËÉÔ³È»¶¾òÌó¤Ë²ÃÌÁ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÊý¤Î¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ï¡¢²ÃÌÁ¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¸ø¼°¤Ë¤ÏÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢90È¯¤Î³ËÃÆÆ¬¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¡¢¥¤¥é¥ó¤â¤³¤ì¤Þ¤ÇÁ´ÌÌÀïÁè¤ÏÈò¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥é¥ó³Ë»ÜÀß¹¶·â¤ÇÊÆ¤ÏÆ°¤¯¤Î¤«¡Ä?¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ÎÍ×µá¤ÈÊÆ¤Î¥¸¥ì¥ó¥Þ
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬»²Àï¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤â°ì¤Ä¤Î¾ÇÅÀ¡£¼è¤ê¤¶¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥¤¥é¥ó¤Î³Ë³«È¯»ÜÀß¤òÇË²õ¤¹¤ëºîÀï¤Ç¤¹¡£
¼çÍ×¤Ê»ÜÀß¤Î°ì¤Ä¤ÏÃÏ²¼80¥á¡¼¥È¥ë°Ê¾å¤Î¿¼¤µ¤Ë¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¡¢ÄÌ¾ï¤Î¥ß¥µ¥¤¥ë¤Ê¤É¤Ç¤ÏÇË²õ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤³¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢ÃÏ²¼¿¼¤¯¤Ë´ÓÄÌ¤·¤ÆÇúÈ¯¤¹¤ë¡Ö¥Ð¥ó¥«¡¼¥Ð¥¹¥¿¡¼¡×¤È¤¤¤¦ÇúÃÆ¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢ÃÏ²¼60¥á¡¼¥È¥ë¤Þ¤Ç´ÓÄÌ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡ÖGBU-57¡×¤Ï¥¢¥á¥ê¥«·³¤·¤«ÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£½Å¤µ¤â13¥È¥ó°Ê¾å¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤ò±¿ÈÂ¤·¤ÆÅê²¼¤Ç¤¤ë¤Î¤âÊÆ·³¤ÎB2Çú·âµ¡¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤òÀïÁè¤Ë°ú¤¤º¤ê¤³¤ß¤¿¤¤¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤º¤Ï¤³¤Î¡Ö¥Ð¥ó¥«¡¼¥Ð¥¹¥¿¡¼¡×¤Ë¤è¤ëºîÀï¤ò¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤ËÍ×µá¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÈ½ÃÇ¤¬º£¸å¤ÎÅ¸³«¤òº¸±¦¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜ²»¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤â¥¤¥é¥ó¤âÄ¾ÀÜÂÐ·è¤òÈò¤±¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Î¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
º£²ó¡¢ºÇ¹â»ØÆ³¼Ô¤Î¥Ï¥á¥Í¥¤»Õ¤Ï¡ÈÅ°Äì¹³Àï¡É¤òÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ú¥¼¥·¥å¥¥¢¥óÂçÅýÎÎ¤ä¥¢¥é¥°¥Á³°Áê¤Ï¡Ö¡ÈÊ¶Áè¤ÏÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ç²ò·è¤¹¤ë¡É³°¸ò½Å»ëÇÉ¡×¤À¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÃæÅìÄ´ºº²ñ¤ÎºØÆ£¼çÇ¤¸¦µæ°÷¤Ï¡¢¡Ö¥Ï¥á¥Í¥¤»Õ¤ÏÂÎÀ©¤Î°Ý»ý¤òºÇ¤â½ÅÍ×»ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂçÅýÎÎ¤é¤¬¡È¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÂÎÀ©¤¬°Ý»ý¤Ç¤¤Ê¤¤¡É¤È¥Ï¥á¥Í¥¤»Õ¤òÀâÆÀ¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÍ×µá¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¡¢¥¤¥é¥ó¤¬¥¦¥é¥óÇ»½Ì»ÜÀß¤ÎÊÄº¿¤ò·èÃÇ¤ò¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¥¼¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤Ê¤ì¤Ð¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ë¹¶·â¤òÄä»ß¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤ÏÈóÆñ¡¢G7¤Ï»Ù»ýÊ¬¤«¤ì¤ë¹ñºÝ»ÑÀª
º£²ó¤ÎÀïÆ®¤Ï¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ë¤è¤ëÀèÀ©¹¶·â¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ï6·î13Æü¡¢¡Ö»öÂÖ¤ò¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤µ¤»¤ëº£²ó¤Î¹ÔÆ°¤ò¶¯¤¯ÈóÆñ¤¹¤ë¡×¤ÈÉ½ÌÀ¡£
¤·¤«¤·¡¢6·î16Æü¤Ë½Ð¤µ¤ì¤¿G7À¼ÌÀ¤Ç¤Ï¡Ö¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ï¼«¹ñ¤ò¼é¤ë¸¢Íø¤òÍ¤¹¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¡×¤È¤·¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë»Ù»ý¤òÁ¯ÌÀ¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ë¤è¤ëÎÏ¤Î¹Ô»È¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¤¿¡¢º£²ó¤ÎÀïÆ®¡£¹ñºÝ¼Ò²ñ¤ÎÂÐ±þ¤Ï¸å¼ê¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
Êè,
ÀÅ²¬,
¹©¾ì,
¾åÅÄ,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
°ËÅì»Ô,
¿À»ö,
°ÖÎîº×,
Ë¡Í×