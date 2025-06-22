ÃÏÂÐ´Ï¥ß¥µ¥¤¥ëÈ¯¼Í·±ÎýNO¡¡»ÔÌ±ÃÄÂÎ¤¬·±ÎýÃæ»ßµá¤á¹³µÄ¡¡ËÌ³¤Æ»¿·¤Ò¤À¤«Ä®
¿·¤Ò¤À¤«Ä®¤Çº£½µ(2025Ç¯6·î22Æü½µ)¡¢¼Â»ÜÍ½Äê¤ÎÃÏÂÐ´Ï¥ß¥µ¥¤¥ë¤ÎÈ¯¼Í·±Îý¤ò¤á¤°¤ê¡¢»ÔÌ±ÃÄÂÎ¤¬·±ÎýÃæ»ß¤òµá¤á¹³µÄ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ç¥â¹Ô¿Ê¤·¤¿¤Î¤ÏÃÏÂÐ´Ï¥ß¥µ¥¤¥ë¤ÎÈ¯¼Í·±Îý¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë»ÔÌ±ÃÄÂÎ¤Ç¤¹¡£
·±Îý¤Ïº£·î(2025Ç¯6·î)24Æü¤«¤é29Æü¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¡Ö88¼°ÃÏÂÐ´Ï¥ß¥µ¥¤¥ë¡×¤Î±é½¬ÃÆ2È¯¤òÀÅÆâÂÐ¶õ¼Í·â¾ì¤«¤é²¹ç¤Ë¸þ¤±¤ÆÈ¯¼Í¤·¤Þ¤¹¡£
Ä¹¼ÍÄø¥ß¥µ¥¤¥ë¤Î±é½¬¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¹ñÆâ½é¤Ç¤¹¡£
»²²Ã¼Ô¤é¤Ïº£²ó¤Î·±Îý¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë¥ß¥µ¥¤¥ë·±Îý¤¬¾ïÂÖ²½¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤êÍÆÇ§¤Ç¤¤Ê¤¤¤ÈÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
·±Îý½éÆü¤Î(2025Ç¯6·î)24Æü¤Ë¤ÏÂ¾¤Î»ÔÌ±ÃÄÂÎ¤â¹³µÄ¥Ç¥â¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¤¹¡£