¸òÎ®ÀïÍ¥¾¡¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬Í¥¾¡¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¡¡7·î2Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀïÁ°¤ËËÜµòÃÏ¤ÇÍ¥¾¡É½¾´¼°¤ò¼Â»Ü
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥Ñ¸òÎ®Àï ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯3-1ºå¿À(22Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì)
¸òÎ®Àï¤Ë6Ç¯¤Ö¤ê9ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬Í¥¾¡µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤¦¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸òÎ®ÀïºÇ½ªÀï¤È¤Ê¤ëºå¿ÀÀï¤Ç¡¢4²óÁê¼ê¤Î¥¨¥é¡¼2¤Ä¤«¤é2¥¢¥¦¥È2ÎÝ3ÎÝ¤ÎÀèÀ©¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£Â³¤¯¥À¥¦¥ó¥ºÁª¼ê¤¬2ÅÀ¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÊü¤Á¤Þ¤¹¡£1ÅÀÊÖ¤µ¤ì¤ë¤â8²ó¡¢ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤Î¼þÅìÍ¤µþÁª¼ê¤¬¥Ò¥Ã¥È¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È¡¢ÌîÂ¼Í¦Áª¼ê¤Î¥Ð¥ó¥È¤Ç³Î¼Â¤ËÎÝ¤ò¿Ê¤á¡¢ÃæÂ¼¹¸Áª¼ê¤Î¥ì¥Õ¥È¤Ø¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼3¥Ù¡¼¥¹¤Ç1ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ3-1¤Ç¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï¸òÎ®Àï12¾¡5ÇÔ1Ê¬¤±¤Î¾¡Î¨.706¤Ç6Ç¯¤Ö¤ê9ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¡£¸òÎ®Àï20 ²ó¤Î¤¦¤Á9 ÅÙÌÜ¤Î¸òÎ®ÀïÍ¥¾¡¤Ï¡¢Î¾¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿Í¥¾¡²ó¿ô¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£(¢¨ºÇ¹â¾¡Î¨¤ò´Þ¤à)
µÇ°¤·¤Æ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï7·î2Æü¤ËËÜµòÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤òÁ°¤Ë¸òÎ®ÀïÍ¥¾¡É½¾´¼°¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¸òÎ®ÀïÍ¥¾¡µÇ°¥°¥Ã¥º¤Î¼õÃíÈÎÇä¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¢¦ÆüËÜÀ¸Ì¿¥»¡¦¥Ñ¸òÎ®Àï ²áµîÍ¥¾¡¥Á¡¼¥à°ìÍ÷2005Ç¯ ¥í¥Ã¥Æ
2006Ç¯ ¥í¥Ã¥Æ
2007Ç¯ ÆüËÜ¥Ï¥à
2008Ç¯ ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯
2009Ç¯ ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯
2010Ç¯ ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹
2011Ç¯ ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯
2012Ç¯ µð¿Í
2013Ç¯ ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯
2014Ç¯ µð¿Í
2015Ç¯ ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯
2016Ç¯ ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯
2017Ç¯ ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯
2018Ç¯ ¥ä¥¯¥ë¥È
2019Ç¯ ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯
2020Ç¯ ¡½(Ãæ»ß)
2021Ç¯ ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹
2022Ç¯ ¥ä¥¯¥ë¥È
2023Ç¯ DeNA
2024Ç¯ ³ÚÅ·
2025Ç¯ ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯