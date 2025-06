◆西野カナ、7年ぶりツアーで13万人動員

【モデルプレス=2025/06/22】歌手の西野カナが6月21日、22日にさいたまスーパーアリーナにて、全国アリーナツアー「Fall In Love With You Again Tour 2025」の追加公演を開催。2018年以来およそ7年ぶりとなる同ツアーで、のべ13万人を動員した。活動再開後初となる、2018年以来およそ7年ぶりの全国アリーナツアー「Fall In Love With You Again Tour 2025」は、6会場12公演、のべ13万人動員のツアーとなった。さいたまスーパーアリーナでの追加公演では、5月に配信リリースしたばかりの新曲「With You」をはじめ、「会いたくて 会いたくて」「トリセツ」「GO FOR IT !!」など、全26曲を披露した。

アンコール最後のMCで、12月におこなわれる2daysのクリスマスライブの開催もサプライズ発表。12月17日、18日にKアリーナ横浜にて、「ソニーフィナンシャルグループ presents Kana Nishino Special Live “Christmas Magic”」が開催されることも発表され、会場から歓喜の声が上がった。また、アンコールのラストでは「新曲持ってきました〜!」というセリフから、未発表の新曲「マジカルスターシャインメイクアップ☆」をサプライズ披露し、盛り上がった会場をさらに沸かせた西野。あわせて同曲が7月23日0時に配信リリースされることも発表され、事前配信予約も開始となった。今回は歌唱時のライブ写真も公開。純白の光沢が華やかな肩出しのドレス衣装、白のノースリーブシャツ×黒のロングワンピースのモノトーンでまとめた大人シックなコーディネートなど、西野らしい華やかな衣装を身にまとった姿が印象的だ。また当日のセットリストのプレイリストも公式サイトにて公開されている。さらに、さいたまスーパーアリーナでの追加公演について、9月にWOWOWでの独占放送・配信が決定。7ヶ月連続特集として、過去のライブ全10本とMV集も合わせたフルボリュームで放送される。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】