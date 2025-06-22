ÀéÍÕ¸©²£¼Ç¸÷Ä®¤Ç90ÂåÃËÀ¤¬Ç®Ãæ¾É¤Îµ¿¤¤¤Ç»àË´¡¡¥Ó¥Ë¡¼¥ë¥Ï¥¦¥¹¤ÎÃæ¤ËÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤ò¸«¤Ä¤«¤ë
ÀéÍÕ¸©¤Ç90Âå¤ÎÃËÀ¤¬Ç®Ãæ¾É¤Îµ¿¤¤¤ÇÈÂÁ÷¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤ç¤¦¡Ê22Æü¡Ë¸á¸å1»þ¤¹¤®¡¢ÀéÍÕ¸©²£¼Ç¸÷Ä®¤Ç¡Ö90Âå¤ÎÃËÀ¤Î°Õ¼±¤È¸ÆµÛ¤¬¤Ê¤¤¡×¤È²ÈÂ²¤«¤é119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÃËÉ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢µßµÞÂâ°÷¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢90Âå¤ÎÃËÀ¤¬¼«Âð¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ë¤¢¤ë¥Ó¥Ë¡¼¥ë¥Ï¥¦¥¹¤ÎÃæ¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¿´ÇÙÄä»ß¤Î¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÃËÀ¤ÏÇ®Ãæ¾É¤Îµ¿¤¤¤ÇÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¡¢¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÀéÍÕ¸©¤Î²£¼Ç¸÷¤Ç¤Ï¤¤ç¤¦¸áÁ°11»þÈ¾Á°¤ËºÇ¹âµ¤²¹32.5ÅÙ¤È¤Ê¤ê¡¢¿¿²ÆÆü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£