¡ÚÀ¾Éð¡ÛÀ¾¸ýÊ¸Ìé´ÆÆÄ¡Ö£²¤Ä¾¡¤Á±Û¤»¤¿¤Î¤ÏËÜÅö¤ËÂç¤¤¤¡×£±£°¾¡£¸ÇÔ¤Ç½ª¤¨¤¿¸òÎ®Àï¤òÁí³ç¡¡
¢¡ÆüËÜÀ¸Ì¿¥»¡¦¥Ñ¸òÎ®Àï¡¡£²£°£²£µ¡¡µð¿Í£°¡½£µÀ¾Éð¡Ê£²£²Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡À¾Éð¡¦À¾¸ýÊ¸Ìé´ÆÆÄ¤¬£±£°¾¡£¸ÇÔ¤Ç½ª¤¨¤¿½¢Ç¤°ìÇ¯ÌÜ¤Î¸òÎ®Àï¤ò¡ÖºÇÄã¤Ç¤â¡Ê¾¡Î¨¡Ë£µ³ä¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢£²¤Ä¾¡¤Á±Û¤»¤¿¤Î¤ÏËÜÅö¤ËÂç¤¤¤¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¸òÎ®ÀïºÇ½ªÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤ÎÆü¤Îµð¿ÍÀï¤Ï¡¢Î¾¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë£±£¶ÅÙÌÜ¤Î´°Éõ¾¡¤Á¡£ºòµ¨¤Ï£´¾¡£±£´ÇÔ¤È¶ì¤·¤ó¤À¸òÎ®Àï¤ò£±£°¾¡£¸ÇÔ¤ÎÃù¶â£²¤Ç½ª¤¨¡¢»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¼é¤ê¾¡¤ÄÌîµå¤¬¥Á¡¼¥à¥«¥é¡¼¤Ê¤Î¤Ç¤è¤¯¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ºÇÄã¤Ç¤â¡Ê¾¡Î¨¡Ë£µ³ä¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Æó¤Ä¾¡¤Á±Û¤»¤¿¤Î¤ÏËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤·Âç¤¤¤¤È»×¤¦¡×¤ÈÁí³ç¡££²£·Æü¤«¤éºÆ³«¤¹¤ë¥ê¡¼¥°Àï¤Ë¸þ¤±¡¢¡Öº£ÅÙ¤Ï¡Ê¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¼ó°Ì¤Î¡ËÆü¥Ï¥à¤µ¤ó¤È¤¤¤¤Ê¤êÅö¤¿¤ë¤Î¤Ç¤Í¡¢¤½¤³¤Ï¤Þ¤¿¤·¤Ã¤«¤êµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£