¡ÖDo¡¡As¡¡Infinity¡×È¼ÅÔÈþ»Ò¡¡¾®·¿Á¥ÇõÁà½Ä¤ÎÌÈµö¼èÆÀ¤òÊó¹ð¡¡¡ÖÀ¨¤¤¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¥¤¤¤¤¤¡×¤ÎÀ¼
¡¡¿Íµ¤¥Ð¥ó¥É¡ÖDo¡¡As¡¡Infinity¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦È¼ÅÔÈþ»Ò(46¡Ë¤¬22Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Æóµé¾®·¿Á¥ÇõÁà½Ä»ÎÌÈµö¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡È¼¤Ï¡Ö¾®·¿Á¥ÇõÁà½ÄÌÈµö¾Ú¡×¤Î¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¡£¡Ö¹¥´ñ¿´¤¬¾¡¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¡Ö¤´Ë«Èþ¤Î³¤Ï·Å·¶¾Çþ¡×¤ÈÂ³¤±¡¢ÂçÀ¹¤Î¤½¤Ð¤Î¼Ì¿¿¤âÈäÏª¤·¤¿¡£¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¤Ï¡Ö¾®·¿Á¥ÇõÁà½Ä»ÎÆóµé¡×¡Ö½½³ä¶¾Çþ¡×¡ÖÅÄ¼Ë¶¾Çþ¡×¤Ê¤É¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÀ¨¤¤¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡Ö46ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤ó¡×¡ÖÂç·¿¥Ï¡¼¥ì¡¼¾è¤ì¤ÆÁ¥¾è¤ì¤ÆÀ¨¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡È¼¤Ï12Ç¯¤Ë4ºÐÇ¯²¼¤Î°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¡£17Ç¯¤Ë·§ËÜ¤Ë°Ü½»¤·¡¢18Ç¯7·î¤ËÎ¥º§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£