¡ØONE PIECE¡Ù¡ß¥æ¥Ë¥¯¥í¡ÖUT¡×¥³¥é¥Ü¤Ë¿·ºî¡ª¡¡¥·¥ã¥ó¥¯¥¹¤é¡È¿·»Í¹Ä¡É¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤ÉÅÐ¾ì
¡¡¡Ö¥æ¥Ë¥¯¥í¡×¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯T¥·¥ã¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖUT¡×¤Ï¡¢7·îÃæ½Ü¤«¤é¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ØONE PIECE¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¿·ºî¤ò¡¢Á´¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ¤ª¤è¤Ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥·¥ã¥ó¥¯¥¹¤é¿·»Í¹Ä¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ª¡¡¡ØONE PIECE¡Ù¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó°ìÍ÷
¢£¤¯¤Þ¤Î¡È°¦¡É¤ò´¶¤¸¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â
¡¡º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ØONE PIECE¡ÙºÇ¿·ºî¥¨¥Ã¥°¥Ø¥Ã¥ÉÊÔ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿T¥·¥ã¥Ä¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£
¡¡¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÏÁ´4¼ïÎà¤Ç¡¢¥ë¥Õ¥£¡¢¥·¥ã¥ó¥¯¥¹¡¢¹õ¤Ò¤²¡¢¥Ð¥®¡¼¤é¡È¿·»Í¹Ä¡É¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥¯¡¼¥ë¤ÊT¥·¥ã¥Ä¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ð¡¼¥½¥í¥ß¥å¡¼¡¦¤¯¤Þ¤È¥Ü¥Ë¡¼¤Î¡È²ÈÂ²°¦¡É¤ò´¶¤¸¤ë1Ëç¤ä¡¢¹õÃÏ¤Ë¥»¥é¥Õ¥£¥à¤¿¤Á¤Î±ê¤¬±Ç¤¨¤ë¥¯¡¼¥ë¤Ê1Ëç¡¢¥¾¥í¤È¥í¥Ö¡¦¥ë¥Ã¥Á¤ÎÀïÆ®¥·¡¼¥ó¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿T¥·¥ã¥Ä¤Ê¤É¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
¡¡Êª¸ì¤ÎÌöÆ°´¶¤òÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÉ½¸½¤·¡¢¡ØONE PIECE¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò³Ú¤·¤á¤ë°ìËç¤¬¤½¤í¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥·¥ã¥ó¥¯¥¹¤é¿·»Í¹Ä¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ª¡¡¡ØONE PIECE¡Ù¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó°ìÍ÷
¢£¤¯¤Þ¤Î¡È°¦¡É¤ò´¶¤¸¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â
¡¡º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ØONE PIECE¡ÙºÇ¿·ºî¥¨¥Ã¥°¥Ø¥Ã¥ÉÊÔ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿T¥·¥ã¥Ä¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£
¡¡¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÏÁ´4¼ïÎà¤Ç¡¢¥ë¥Õ¥£¡¢¥·¥ã¥ó¥¯¥¹¡¢¹õ¤Ò¤²¡¢¥Ð¥®¡¼¤é¡È¿·»Í¹Ä¡É¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥¯¡¼¥ë¤ÊT¥·¥ã¥Ä¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ð¡¼¥½¥í¥ß¥å¡¼¡¦¤¯¤Þ¤È¥Ü¥Ë¡¼¤Î¡È²ÈÂ²°¦¡É¤ò´¶¤¸¤ë1Ëç¤ä¡¢¹õÃÏ¤Ë¥»¥é¥Õ¥£¥à¤¿¤Á¤Î±ê¤¬±Ç¤¨¤ë¥¯¡¼¥ë¤Ê1Ëç¡¢¥¾¥í¤È¥í¥Ö¡¦¥ë¥Ã¥Á¤ÎÀïÆ®¥·¡¼¥ó¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿T¥·¥ã¥Ä¤Ê¤É¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
¡¡Êª¸ì¤ÎÌöÆ°´¶¤òÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÉ½¸½¤·¡¢¡ØONE PIECE¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò³Ú¤·¤á¤ë°ìËç¤¬¤½¤í¤Ã¤¿¡£