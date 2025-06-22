¡Ö½©¤Ë¤Ï1°Ì¤Îºå¿À¤µ¤ó¤ÈÀï¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¡ÖÎÉ¤¤ÃÆ¤ß¤Ë¤Ê¤ë¡×¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡¢9Ç¯¤Ö¤ê¸òÎ®ÀïÍ¥¾¡
¡¡¢¡ÆüËÜÀ¸Ì¿¥»¡¦¥Ñ¸òÎ®Àï¡¡ºå¿À1¡½3¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê22Æü¡¢¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬ÀÜÀï¤òÀ©¤·¡¢¸òÎ®Àï¤òÇòÀ±¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£¸òÎ®Àï¤Ï12¾¡5ÇÔ1Ê¬¤±¤Ç2019Ç¯°ÊÍè¡¢9ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¡Ê¾¡Î¨1°Ì¤ò´Þ¤à¡Ë¡£¼ó°ÌÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤Ï3¥²¡¼¥àº¹¤Î3°Ì¤Ç¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤È¤ÎÀï¤¤¤ËÌá¤ë¡£
¡¡¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤ÎÍ¥¾¡´ÆÆÄ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¡½ºå¿À¤È¤Î3Ï¢Àï¤Ï¥«¡¼¥É¾¡¤Á±Û¤·¡£
¡¡¡Ö¤³¤ì¤À¤±¤ÎÂçÀ¼±ç¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥Ó¥¸¥¿¡¼¤Ç¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î3Ï¢Àï¤Ç¼è¤ì¤¿ÆÀÅÀ¤Ï5ÅÀ¤Ç¡¢¤è¤¯2¾¡¤Ç¤¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤¹¡×
¡¡¡½12µåÃÄºÇÂ¿9ÅÙÌÜ¤Î¸òÎ®ÀïÍ¥¾¡¡£
¡¡¡Ö3Ï¢Àï¤Î¾¡¤Á±Û¤·¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤º¤Ã¤È·Ç¤²¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¤¬Í¥¾¡¤Þ¤ÇÆÏ¤¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£¥Ñ¥ê¡¼¥°¤Î»î¹ç¤¬ºÆ³«¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ë¸þ¤±¤ÆÎÉ¤¤ÃÆ¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¸òÎ®Àï¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡£
¡¡¡ÖºÇ½ª¤Î¤³¤Î3½µÌÜ¤¬¡¢¹Åç¤Î¤¢¤Èºå¿À¤È¤¤¤¦Àï¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Èó¾ï¤Ë¸·¤·¤¤Àï¤¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ËÌá¤Ã¤Æ¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï3°Ì¡¢4°Ì¤ò¤¤¤Ã¤¿¤êÍè¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡£¤·¤Ã¤«¤êÆüËÜ¥Ï¥à¤ò´¬¤¾å¤²¡¢Í¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢½©¤Ë¤Ï¥»¡¦¥ê¡¼¥°1°Ì¤Îºå¿À¤µ¤ó¤ÈÀï¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½ÌøÄ®Ã£¤¬³èÌö¡£
¡¡¡Ö¼çÎÏ¤ÎÁª¼ê¤¬È´¤±¤ëÃæ¡¢ËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¡£³°¤»¤Ê¤¤Áª¼ê¤«¤é¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤¹¡×
¡¡¡½27Æü¤«¤é¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤¬ºÆ³«¡£
¡¡¡Ö¤µ¤Ã¤¤â¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½©¤Ë1°ÌÆ±»Î¤ÇÂÐÀï¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×