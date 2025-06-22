¡Ú¹Åç¡Û¸òÎ®Àï¤ò£¹¾¡£¹ÇÔ¤Î£µ³ä¤Ç½ªÎ»¤Î¿·°æ´ÆÆÄ¡Ö³«Ëë¤·¤¿¤È¤¤è¤ê¹¶·âÎÏ¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¹Åç¤Ï£²£²Æü¤Î³ÚÅ·Àï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë¤Ë£µ¡½£²¤Ç²÷¾¡¤·¤¿¡£Àè¤ËÅ¨¤Ë£²ÅÀ¤òÀèÀ©¤µ¤ì¤¿¤Ê¤«¡¢ÂÇÀþ¤¬£´²ó¤ËÆó»àËþÎÝ¤ÇÀèÈ¯¡¦¿¹æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤ÎÂåÂÇ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿ÃæÂ¼¾©À®³°Ìî¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬³ÚÅ·ÀèÈ¯¡¦Æ£°æ¤«¤éº¸Íã±Û¤¨¤ËÁö¼Ô°ìÁØ¤ÎµÕÅ¾£ÖÆóÎÝÂÇ¡£¤³¤Î°ìÂÇ¤Ç£³¡½£²¤È»î¹ç¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤¹¤È¡¢£µ²ó°Ê¹ß¤Ïµß±ç¿Ø¤¬Áí½Ð¤Ç³ÚÅ·ÂÇÀþ¤ÎÈ¿·â¤òÍÞ¤¨¡¢£·²ó¤Ë¤ÏºäÁÒ¾¸ãÊá¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤Î£²ÅÀÅ¬»þÂÇ¤âÈô¤Ó½Ð¤·¡¢Æ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£¸òÎ®Àï¤Ï£¹¾¡£¹ÇÔ¤Î£µ³ä¤Ç½ªÎ»¡£Ãù¶â£±¤Î£²°Ì¤Ç¥ê¡¼¥°ÀïºÆ³«¤ò·Þ¤¨¤ë¡£°Ê²¼¤Ï»î¹ç¸å¤Î¿·°æµ®¹À´ÆÆÄ¡Ê£´£¸¡Ë¤Î»î¹ç¸å¤Î¤ª¤â¤Ê°ìÌä°ìÅú¡£
¡¡¡½¡½£´²óÆó»àËþÎÝ¤ÇÃæÂ¼¾©À®¤¬ÃÍÀé¶â¤ÎµÕÅ¾ÂÇ
¡¡¿·°æ´ÆÆÄ¡¡¡ÊÌµ»àËþÎÝ¤¬Æó»à¤È¤Ê¤ê¡ËËÜÅö¤Ë·ù¤Ê¶õµ¤¡¢½Å¤¤¶õµ¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¤Þ¤ºÂåÂÇ¤Ç½éµå¤«¤é¿¶¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤âÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÊÑ²½µå¤Ç¤¹¤«¤Í¡©´°¤Ú¤¤ËÂª¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Èà¤ÎÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½ÀèÈ¯¡¦¿¹¤Ï£´²ó£²¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ£±¡Ë¤ÇÂå¤¨¤¿
¡¡¿·°æ´ÆÆÄ¡¡¤¤ç¤¦¤ÏÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿Åö¤¿¤ê¤¬¥¤¥ì¥®¥å¥é¡¼¤·¤¿¤ê¤È¤«¤·¤Æ¥¨¥é¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤½¤³¤ÏÆó»àËþÎÝ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÂåÂÇ¤Ë¹Ô¤¯¤È·è¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡½¡½£µ²ó°Ê¹ß¡¢Ãæ·Ñ¤®¿Ø¤¬Ìµ¼ºÅÀ¥ê¥ì¡¼
¡¡¿·°æ´ÆÆÄ¡¡¤è¤¯ÂÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¢¤È¤«¤é¹Ô¤Ã¤¿¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÎÅê¼ê¤¬¤è¤¯ÂÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡Ê£·²ó¡ËºäÁÒ¤Î£²ÅÀ¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤âÈó¾ï¤ËÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡½¡½¸òÎ®Àï¤Ï£¹¾¡£¹ÇÔ¤Î£µ³ä¤Ç½ªÎ»
¡¡¿·°æ´ÆÆÄ¡¡ÂÇÀþ¤Ï³«Ëë¤·¤¿¤È¤¤è¤ê¤Ï¡¢¹¶·âÎÏ¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¸òÎ®Àï¤Ç¤Ïµ¡Æ°ÎÏ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤âÍ¦µ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢µ¡Æ°ÎÏ¤ò¸ò¤¨¤¿¤È¤³¤í¤âÆÀÅÀÎÏ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿Í×°ø¤À¤È»×¤¦¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤â·ÑÂ³¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£