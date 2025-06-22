G大阪vsFC東京 スタメン発表
[6.22 J1第21節](パナスタ)
※18:30開始
主審:ロバート・ジョーンズ
<出場メンバー>
[ガンバ大阪]
先発
GK 22 一森純
DF 2 福岡将太
DF 3 半田陸
DF 4 黒川圭介
DF 20 中谷進之介
MF 6 ネタ・ラヴィ
MF 7 宇佐美貴史
MF 13 安部柊斗
MF 17 山下諒也
MF 97 ウェルトン
FW 23 デニス・ヒュメット
控え
GK 1 東口順昭
DF 5 三浦弦太
DF 15 岸本武流
DF 33 中野伸哉
MF 10 倉田秋
MF 16 鈴木徳真
MF 47 ファン・アラーノ
FW 11 イッサム・ジェバリ
FW 51 満田誠
監督
ダニエル・ポヤトス
[FC東京]
先発
GK 13 波多野豪
DF 2 室屋成
DF 3 森重真人
DF 4 木本恭生
DF 99 白井康介
MF 8 高宇洋
MF 18 橋本拳人
MF 22 遠藤渓太
MF 33 俵積田晃太
FW 10 東慶悟
FW 19 マルセロ・ヒアン
控え
GK 41 野澤大志ブランドン
DF 5 長友佑都
DF 6 バングーナガンデ佳史扶
DF 32 土肥幹太
MF 7 安斎颯馬
MF 37 小泉慶
FW 16 佐藤恵允
FW 26 長倉幹樹
FW 39 仲川輝人
監督
松橋力蔵
※18:30開始
主審:ロバート・ジョーンズ
<出場メンバー>
[ガンバ大阪]
先発
GK 22 一森純
DF 2 福岡将太
DF 3 半田陸
DF 4 黒川圭介
DF 20 中谷進之介
MF 6 ネタ・ラヴィ
MF 7 宇佐美貴史
MF 13 安部柊斗
MF 17 山下諒也
MF 97 ウェルトン
FW 23 デニス・ヒュメット
控え
GK 1 東口順昭
DF 5 三浦弦太
DF 15 岸本武流
DF 33 中野伸哉
MF 10 倉田秋
MF 47 ファン・アラーノ
FW 11 イッサム・ジェバリ
FW 51 満田誠
監督
ダニエル・ポヤトス
[FC東京]
先発
GK 13 波多野豪
DF 2 室屋成
DF 3 森重真人
DF 4 木本恭生
DF 99 白井康介
MF 8 高宇洋
MF 18 橋本拳人
MF 22 遠藤渓太
MF 33 俵積田晃太
FW 10 東慶悟
FW 19 マルセロ・ヒアン
控え
GK 41 野澤大志ブランドン
DF 5 長友佑都
DF 6 バングーナガンデ佳史扶
DF 32 土肥幹太
MF 7 安斎颯馬
MF 37 小泉慶
FW 16 佐藤恵允
FW 26 長倉幹樹
FW 39 仲川輝人
監督
松橋力蔵