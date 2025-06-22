[6.22 J1第21節](パナスタ)

※18:30開始

主審:ロバート・ジョーンズ

<出場メンバー>

[ガンバ大阪]

先発

GK 22 一森純

DF 2 福岡将太

DF 3 半田陸

DF 4 黒川圭介

DF 20 中谷進之介

MF 6 ネタ・ラヴィ

MF 7 宇佐美貴史

MF 13 安部柊斗

MF 17 山下諒也

MF 97 ウェルトン

FW 23 デニス・ヒュメット

控え

GK 1 東口順昭

DF 5 三浦弦太

DF 15 岸本武流

DF 33 中野伸哉

MF 10 倉田秋

MF 16 鈴木徳真

MF 47 ファン・アラーノ

FW 11 イッサム・ジェバリ

FW 51 満田誠

監督

ダニエル・ポヤトス

[FC東京]

先発

GK 13 波多野豪

DF 2 室屋成

DF 3 森重真人

DF 4 木本恭生

DF 99 白井康介

MF 8 高宇洋

MF 18 橋本拳人

MF 22 遠藤渓太

MF 33 俵積田晃太

FW 10 東慶悟

FW 19 マルセロ・ヒアン

控え

GK 41 野澤大志ブランドン

DF 5 長友佑都

DF 6 バングーナガンデ佳史扶

DF 32 土肥幹太

MF 7 安斎颯馬

MF 37 小泉慶

FW 16 佐藤恵允

FW 26 長倉幹樹

FW 39 仲川輝人

監督

松橋力蔵