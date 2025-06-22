横浜FCvs広島 スタメン発表
[6.22 J1第21節](ニッパツ)
※18:00開始
主審:荒木友輔
<出場メンバー>
[横浜FC]
先発
GK 1 フェリペ・メギオラーロ
DF 2 ンドカ・ボニフェイス
DF 5 福森晃斗
DF 30 山崎浩介
MF 4 ユーリ・ララ
MF 6 駒井善成
MF 7 鈴木武蔵
MF 8 山根永遠
MF 48 新保海鈴
MF 76 山田康太
FW 91 ルキアン
控え
GK 32 石井僚
DF 3 鈴木準弥
DF 22 岩武克弥
MF 20 村田透馬
MF 28 熊倉弘貴
MF 39 遠藤貴成
FW 9 櫻川ソロモン
FW 13 小川慶治朗
FW 33 室井彗佑
監督
四方田修平
[サンフレッチェ広島]
先発
GK 1 大迫敬介
DF 4 荒木隼人
DF 15 中野就斗
DF 19 佐々木翔
MF 6 川辺駿
MF 9 ジャーメイン良
MF 13 新井直人
MF 24 東俊希
MF 39 中村草太
MF 51 加藤陸次樹
FW 17 木下康介
控え
GK 26 チョン・ミンギ
DF 3 山崎大地
MF 5 松本大弥
MF 18 菅大輝
MF 20 井上潮音
MF 32 越道草太
MF 35 中島洋太朗
FW 41 前田直輝
FW 98 ヴァレール・ジェルマン
監督
ミヒャエル・スキッベ
※18:00開始
主審:荒木友輔
<出場メンバー>
[横浜FC]
先発
GK 1 フェリペ・メギオラーロ
DF 2 ンドカ・ボニフェイス
DF 5 福森晃斗
DF 30 山崎浩介
MF 4 ユーリ・ララ
MF 6 駒井善成
MF 7 鈴木武蔵
MF 8 山根永遠
MF 48 新保海鈴
MF 76 山田康太
FW 91 ルキアン
控え
GK 32 石井僚
DF 3 鈴木準弥
DF 22 岩武克弥
MF 20 村田透馬
MF 28 熊倉弘貴
FW 9 櫻川ソロモン
FW 13 小川慶治朗
FW 33 室井彗佑
監督
四方田修平
[サンフレッチェ広島]
先発
GK 1 大迫敬介
DF 4 荒木隼人
DF 15 中野就斗
DF 19 佐々木翔
MF 6 川辺駿
MF 9 ジャーメイン良
MF 13 新井直人
MF 24 東俊希
MF 39 中村草太
MF 51 加藤陸次樹
FW 17 木下康介
控え
GK 26 チョン・ミンギ
DF 3 山崎大地
MF 5 松本大弥
MF 18 菅大輝
MF 20 井上潮音
MF 32 越道草太
MF 35 中島洋太朗
FW 41 前田直輝
FW 98 ヴァレール・ジェルマン
監督
ミヒャエル・スキッベ