[6.22 J1第21節](ニッパツ)

※18:00開始

主審:荒木友輔

<出場メンバー>

[横浜FC]

先発

GK 1 フェリペ・メギオラーロ

DF 2 ンドカ・ボニフェイス

DF 5 福森晃斗

DF 30 山崎浩介

MF 4 ユーリ・ララ

MF 6 駒井善成

MF 7 鈴木武蔵

MF 8 山根永遠

MF 48 新保海鈴

MF 76 山田康太

FW 91 ルキアン

控え

GK 32 石井僚

DF 3 鈴木準弥

DF 22 岩武克弥

MF 20 村田透馬

MF 28 熊倉弘貴

MF 39 遠藤貴成

FW 9 櫻川ソロモン

FW 13 小川慶治朗

FW 33 室井彗佑

監督

四方田修平

[サンフレッチェ広島]

先発

GK 1 大迫敬介

DF 4 荒木隼人

DF 15 中野就斗

DF 19 佐々木翔

MF 6 川辺駿

MF 9 ジャーメイン良

MF 13 新井直人

MF 24 東俊希

MF 39 中村草太

MF 51 加藤陸次樹

FW 17 木下康介

控え

GK 26 チョン・ミンギ

DF 3 山崎大地

MF 5 松本大弥

MF 18 菅大輝

MF 20 井上潮音

MF 32 越道草太

MF 35 中島洋太朗

FW 41 前田直輝

FW 98 ヴァレール・ジェルマン

監督

ミヒャエル・スキッベ