【高校バスケ九州ブロック大会】男子決勝はまさかの決着…福岡第一が県予選の借りを返す
男子は昨年のウインターカップの覇者、福岡大学附属大濠高校（福岡県）と、その福大大濠にインターハイ県予選決勝で敗れた福岡第一高校が決勝で激突。ティップオフ直後からリードチェンジを繰り返す接戦となった。第4クォーター最終盤、51－50と福大大濠が1点リードの場面、ここで福岡第一の長岡大杜がシュートをねじ込み逆転に成功。残り時間は5秒5、ここで福大大濠がスローインでまさかのターンオーバー、福岡第一がそのままボールをキープして試合終了。逆転勝利を収めた。
女子決勝は石川高校（沖縄県）を破った精華女子高校（福岡県）と、東海大学付属福岡高校（福岡県）を破った慶誠高校（熊本県）が対戦。この試合、試合開始から終始リードを奪った精華女子が隙を見せず勝利。精華女子は大会3連覇を達成するとともに、インターハイに向けて弾みを付けた。
■九州ブロック大会
日程：6月21日~22日
会場：長崎県立総合体育館（長崎市）
【男子】
・準決勝
福岡大学附属大濠（福岡） 63－61 柳ヶ浦（大分）
福岡第一（福岡） 75－65 別府溝部学園（大分）
・決勝
福岡第一 52－51 福大大濠
【女子】
・準決勝
精華女子（福岡） 77－39 石川（沖縄）
慶誠（熊本） 61－53 東海大学付属福岡（福岡）
・決勝
精華女子 82－55 慶誠
・シード決定戦
東海大福岡 93－46 石川
【動画】福岡第一の長岡大杜が起死回生のシュート
残り16秒👀👀
勝負どころでタフショットを決め切る😤勝利の立役者‼#福岡第一 #長岡大(#42)
▶視聴はコチラhttps://t.co/3U4oKfjrDj#バスケットLIVE ライブ/見逃し配信中📡#高校バスケ#ブロック大会@U18_JBA pic.twitter.com/ivp3gR4Dnj
- バスケットLIVE (@BASKETLIVE_JP) June 22, 2025