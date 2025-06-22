À¾»³çý´õ¡¡ÍÌ¾¥¢¥Ë¥á¥¥ã¥é¤Î¿ÈÄ¹Èæ³Ó¤Ë¶Ã¤¡Ö¥É¥é¤Á¤ã¤ó¤¬»×¤¤¤Î¤Û¤«Âç¤¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀ¾»³çý´õ¡Ê39¡Ë¤¬22Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¿ÈÄ¹¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡À¾»³¤ÏË¬¤ì¤¿¥·¥ç¥Ã¥×Æâ¤ÎÃì¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¿ÈÄ¹¤ËÃíÌÜ¡£¥É¥é¤¨¤â¤ó¡¢¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡¢¤·¤ó¤Î¤¹¤±¡¢¥³¥Ê¥ó¡¢¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¡¢ÌÜ¶Ì¤ª¤ä¤¸¤Î¿ÈÄ¹¤¬¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥É¥é¤¨¤â¤ó¤¬ÃÇ¥È¥Ä¤ÇÄ¹¿È¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡Ö¥É¥é¤Á¤ã¤ó¤¬»×¤¤¤Î¤Û¤«Âç¤¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢ÌÜ¤ò¸«³«¤¤¤Æ¤¤¤ë³¨Ê¸»úÉÕ¤¤Ç¤Ä¤Å¤Ã¤¿¤â¤Î¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥É¥é¤¨¤â¤ó¤Ï¸ø¼°¤Ç1¥á¡¼¥È¥ë29.3¡¢¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡×¤Î¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤Ï40¥»¥ó¥Á¤È½Ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤Û¤«¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Ï1¥á¡¼¥È¥ë10¡¢¡Ö¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡×¤ÎÌî¸¶¤·¤ó¤Î¤¹¤±¤Ï1¥á¡¼¥È¥ë5.9¡¢¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡×¤Î¹¾¸ÍÀî¥³¥Ê¥ó¤Ï1¥á¡¼¥È¥ë2¡¢¡Ö¥²¥²¥²¤Îµ´ÂÀÏº¡×¤ÎÌÜ¶Ì¤ª¤ä¤¸¤Ï9.9¥»¥ó¥Á¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£