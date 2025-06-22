¾®ÁÒÎÃ¡¢ÌÜÉ¸¤ÏÏ¢Â³2´§¡¡¡Ö¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡×¶õ¼ê¤ÎÂåÉ½
¡¡11·î¤ËÅìµþ¤òÃæ¿´¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÄ°³Ð¾ã³²¼Ô¤Î¹ñºÝ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¡Ö¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡×¤Î¶õ¼êÆüËÜÂåÉ½¤ÎÆâÄê¾Ú¼øÍ¿¼°¤¬22Æü¡¢ÅìµþÅÔËÌ¶è¤ÎÌ£¤ÎÁÇ¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢2022Ç¯¥«¥·¥¢¥¹¥É¥¹¥ëÂç²ñ¡Ê¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ë¤Î½÷»Ò¤Ç·Á¤ÈÁÈ¼ê61¥¥íµé¤òÀ©¤·¤¿¾®ÁÒÎÃ¡Êºë¶Ì¡¦ÆÃÊÌ»Ù±ç³Ø¹»ºä¸Í¤í¤¦³Ø±à¶µ¡Ë¤Ï¡ÖÌÜÉ¸¤ÏÎ¾¼ïÌÜ¤Î¶â¥á¥À¥ë¡£Ä©Àï¼Ô¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È2Âç²ñÏ¢Â³¤Î2´§¤Ø·è°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤ÏÊì¹»¤Ç¶µ»Õ¤òÌ³¤á¡¢¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÏÀ¸ÅÌ¤â´ÑÀïÍ½Äê¤È¤¤¤¦¡£¡Öº£²ó¤ÏÅìµþ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¼þ¤ê¤Î³§¤µ¤ó¤Î´üÂÔ¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÄ©¤à¤Ä¤â¤ê¡×¤È¼êÏÃ¤Ç°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£