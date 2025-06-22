À¾Éð¡¦ÉðÆâ¡Ö¤¤¤¤¥²¡¼¥à¤Ç¤·¤¿¡×6²óÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤Ç3¾¡ÌÜ¡¡ÂÇ¤Ã¤Æ¤â¡Ö¥Þ¥ó¿¶¤ê¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀèÀ©¤Îµ¾Èô
¡ü µð¿Í 0 ¡Ý 5 À¾Éð ¡û
¡ã3²óÀï¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡ä
¡¡¡Öº£Æü¤â¥Ð¥Ã¥¯¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¡¢¾¡¤Æ¤¿¡¢¤¤¤¤¥²¡¼¥à¤Ç¤·¤¿¡×¡£
¡¡À¾Éð¤ÎÉðÆâ²ÆÚö¤¬22Æü¤Îµð¿ÍÀï¤ËÀèÈ¯¤·¡¢6²ó¡¦97µå¤òÅê¤²¡¢4Èï°ÂÂÇ¡¢2Ã¥»°¿¶¡¢3Í¿»Í»àµå¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤Ç3¾¡ÌÜ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÉðÆâ¤Ï¡Öº£Æü¤â½øÈ×¤Á¤ç¤Ã¤È¼«Ê¬¤Î¥ê¥º¥à¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢ÃæÈ×¤«¤é¤¤¤¤¥ê¥º¥à¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°²óÅÐÈÄ¤ËÂ³¤ÃºÃ«¶ä¿ÎÏ¯¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ó¤Ç¼«¿È2Ï¢¾¡¡£¡ÖËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤³¤«¤éÀè¤âÏ¢¾¡¤Ç¤¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥È¤Ç¤â¡ÖËÅÄ¤µ¤ó¤«¤é¤â¥Á¥ã¥ó¥¹Íè¤¿¤éÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤±¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Þ¥ó¿¶¤ê¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀèÀ©¤Îµ¾À·¥Õ¥é¥¤¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï¸òÎ®Àï¤ò10¾¡8ÇÔ¤È¾¡¤Á±Û¤·¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤ÎÀï¤¤¤ËÌá¤ë¡£ÉðÆâ¤Ï¡Ö¸òÎ®Àï½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¤âÏ¢¾¡¤·¤Æ¼ó°Ì¤ËÎ©¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¼èºàÈÉ¡Ë